Ülkesini Terk Edip Stajyer Olarak İşe Başladı: 23 Yaşında 474 Bin Lira Kazanıyor

Ferrán'ın bugünkü maaşı aya göre değişmekle birlikte brüt 8 bin frank civarında, bu da yaklaşık 474 bin liraya denk geliyor. Kesintilerin ardından eline net yaklaşık 6 bin frank yani 356 bin lira geçiyor. Kendi ifadesiyle bu 'ortalama' bir maaş, çünkü çevresinde kendisinden çok daha fazla kazanan pek çok kişi tanıyor.

5 ila 10 yıllık deneyimle bu rakamın brüt 10 bin franka, yaklaşık 591 bin liraya çıkabileceğini belirtiyor. Bugün partneriyle birlikte yaşayan ve giderlerini paylaşan Ferrán, ayda yaklaşık 2500 frank biriktirebiliyor. Bu birikimle bir araba aldı ve artık seyahat etmeye de vakit ayırabiliyor.