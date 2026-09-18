Ülkesini Terk Edip Stajyer Olarak İşe Başladı: 23 Yaşında 474 Bin Lira Kazanıyor
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Ferrán, İspanya'da mezun olduğunda üç seçenekle karşı karşıya kaldı: orada çalışmak, yüksek lisans yapmak ya da yurt dışına çıkmak.
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İlk başlarda İsviçre'de stajyer olarak aylık 2500 frank kazanıyordu, bu da bugünkü kurla yaklaşık 148 bin liraya denk geliyor.
Zaman içinde işler değişmeye başladı ve Ferrán'ın maaşı katlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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