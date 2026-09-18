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Ülkesini Terk Edip Stajyer Olarak İşe Başladı: 23 Yaşında 474 Bin Lira Kazanıyor

Ülkesini Terk Edip Stajyer Olarak İşe Başladı: 23 Yaşında 474 Bin Lira Kazanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 14:11
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Biyoteknoloji bölümünden mezun olan Katalan genç Ferrán, İspanya'da mezuniyet sonrası karşısına çıkan seçenekleri beğenmeyince valizini toplayıp İsviçre'ye taşındı. Bugün 23 yaşında ve kariyerinin ilk yılıyla şimdiki durumu arasındaki farkı kendi ağzından anlattı.

İşte detaylar...

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Ferrán, İspanya'da mezun olduğunda üç seçenekle karşı karşıya kaldı: orada çalışmak, yüksek lisans yapmak ya da yurt dışına çıkmak.

Ferrán, İspanya'da mezun olduğunda üç seçenekle karşı karşıya kaldı: orada çalışmak, yüksek lisans yapmak ya da yurt dışına çıkmak.

İspanya'da bulduğu iş ilanlarındaki maaşlarla ailesinin yanında yaşamak zorunda kalacağını gördü. Yüksek lisans da 5 ila 6 bin avro gibi ona göre çok yüksek bir maliyet taşıyordu. Bunun yerine İsviçre'de bir ilaç şirketinde staj imkanı bulunca oraya yerleşmeye karar verdi.

İlk başlarda İsviçre'de stajyer olarak aylık 2500 frank kazanıyordu, bu da bugünkü kurla yaklaşık 148 bin liraya denk geliyor.

İlk başlarda İsviçre'de stajyer olarak aylık 2500 frank kazanıyordu, bu da bugünkü kurla yaklaşık 148 bin liraya denk geliyor.

O parayla 20 metrekarelik bir stüdyoda kalıyordu, kirası da ayda 1000 frank yani yaklaşık 60 bin liraydı. Geriye kalan 1500 frank her şeye yetmesi gereken bir tutardı ve Ferrán'ın kendi deyimiyle 'çok gibi görünse de İsviçre'de aslında az' bir miktardı. O ilk yılı ekonomik açıdan zorlu geçirdiğini ama bunu ülkeyi tanımak ve sisteme alışmak için gerekli bir yatırım olarak gördüğünü anlattı.

Zaman içinde işler değişmeye başladı ve Ferrán'ın maaşı katlandı.

Zaman içinde işler değişmeye başladı ve Ferrán'ın maaşı katlandı.

Ferrán'ın bugünkü maaşı aya göre değişmekle birlikte brüt 8 bin frank civarında, bu da yaklaşık 474 bin liraya denk geliyor. Kesintilerin ardından eline net yaklaşık 6 bin frank yani 356 bin lira geçiyor. Kendi ifadesiyle bu 'ortalama' bir maaş, çünkü çevresinde kendisinden çok daha fazla kazanan pek çok kişi tanıyor. 

5 ila 10 yıllık deneyimle bu rakamın brüt 10 bin franka, yaklaşık 591 bin liraya çıkabileceğini belirtiyor. Bugün partneriyle birlikte yaşayan ve giderlerini paylaşan Ferrán, ayda yaklaşık 2500 frank biriktirebiliyor. Bu birikimle bir araba aldı ve artık seyahat etmeye de vakit ayırabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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