Bilim Yanıtlıyor: Yavru Kedi ve Köpekleri Neden "Seni Yerim" Diye Seviyoruz?
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Minicik bir yavru köpek ya da yeni doğmuş bir kedi yavrusu gördüğünüzde içinizden onu sımsıkı sıkmak, hatta hafifçe ısırmak geliyorsa endişelenmeyin. Bu his kulağa ürkütücü gelse de uzmanlara göre gayet yaygın ve zarar verme isteğiyle hiçbir ilgisi yok! :)
Amerikan Kennel Club'ın 'sevimli saldırganlık' adını verdiği bu tepki, insanın olumlu duygularla aşırı yüklendiğinde verdiği tersine bir yanıt. Yani düğünde ağlamak ya da sevdiğiniz grubu görünce çığlık atmakla aynı aileden.
Peki beynin içinde ne oluyor, bu istek tehlikeli mi?
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"Sevimli Saldırganlık"
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Düğünde Ağlamakla Aynı Mekanizma: Beyin Aşırı Yüklendiğinde Tersini Yapıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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