Bilim Yanıtlıyor: Yavru Kedi ve Köpekleri Neden "Seni Yerim" Diye Seviyoruz?

Minicik bir yavru köpek ya da yeni doğmuş bir kedi yavrusu gördüğünüzde içinizden onu sımsıkı sıkmak, hatta hafifçe ısırmak geliyorsa endişelenmeyin. Bu his kulağa ürkütücü gelse de uzmanlara göre gayet yaygın ve zarar verme isteğiyle hiçbir ilgisi yok! :)

Amerikan Kennel Club'ın 'sevimli saldırganlık' adını verdiği bu tepki, insanın olumlu duygularla aşırı yüklendiğinde verdiği tersine bir yanıt. Yani düğünde ağlamak ya da sevdiğiniz grubu görünce çığlık atmakla aynı aileden.

Peki beynin içinde ne oluyor, bu istek tehlikeli mi?

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