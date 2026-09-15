Duygusal Zekâsı Yüksek Çiftler Sabahları "Nasılsın?" Diye Sormuyor: İşte Yerine Sordukları Soru
Sabah saatleri, birçok evde aynı başlar: Cocuğu kim alacak, akşam ne yenecek, araba neredeydi... Çiftler üzerine çalışan psikolog Mark Travers yıllardır bu on dakikalık telaşı izliyor ve bazı çiftlerin listeye tek bir soru daha eklediğini fark etmiş. Bu soru 'nasılsın' değil; karşısındakinin o gün elinde 'ne kadarı olduğunu' ölçen kısa bir yoklama.
Travers'a göre sabah sorulabilecek en işlevli ve en düşünceli soru bu. Üstelik akşam patlayacak tartışmaların bir kısmını daha başlamadan bitiriyor. Sorunun kelimeleri de önemli değil: Kimi çift puan veriyor, kimi hava durumu benzetmesi yapıyor. Asıl mesele, karşıdakinin bugün ne kadarını verebileceğini vaktinde öğrenmek.
Psikolog Mark Travers Bu Soruya "Kapasite Yoklaması" Adını Veriyor: "Bugün 60 Civarındayım, Sen Kaçtasın?"
"Nasılsın?" Sabahın 07.40'ında Cevaplanması En Zor Soru
Travers'a Göre Gerçek Bir Yoklamayı Sahtesinden Ayıran Üç Şey Var
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