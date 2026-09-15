Duygusal Zekâsı Yüksek Çiftler Sabahları "Nasılsın?" Diye Sormuyor: İşte Yerine Sordukları Soru

Cornell ve Colorado Boulder üniversitelerinden mezun olan, ilişkiler üzerine çalışan ve bir psikoloji sitesinin kurucusu olan Mark Travers, birkaç yıl önce çiftlerin sabahları nasıl konuştuğuna daha yakından bakmaya başlamış.

Kavga anlarına ya da zor konuşmalara değil; uyanmakla evden çıkmak arasındaki o sıradan on dakikaya. Gördüğü şeylerin çoğu ise aynı: Kim nereden alacak, akşam saat kaçta buluşulacak. Bir kısım çift bunun ötesine geçip 'nasıl uyudun' ya da 'nasıl hissediyorsun' diye soruyordu ki Travers'a göre bunlar da iyi sorular.

Ama küçük bir grup, listeye bambaşka bir madde ekliyordu. Travers'ın 'kapasite yoklaması' dediği bu soru kimi evde bir sayıya dönüşüyor: 'Bugün 60 civarındayım, sen kaçtasın?' Kimi çift 'Bugün hafif bir gün mü, ağır bir gün mü?' ya da 'Deponun durumu ne?' diye soruyor.

Travers, günlerini hava durumuna benzeten ya da birbirine hangi mevsimde olduğunu soran çiftler de tanıdığını söylüyor. Kelimelerin pek bir önemi yok, değişmeyen şey altta yatan soru: Bugün elinde ne kadar var ve senden ne beklemeliyim?