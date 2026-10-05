Yaş Farkı Eleştirileri Sürerken Ayrılık İddiası Patladı! Cemre Baysel Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ikinci sezonuyla ekranda yoluna devam ederken X'te bir anda yayılan bir paylaşım hayranları alarma geçirdi. Paylaşıma göre dizinin Zeynep'i Cemre Baysel, kariyeriyle ilgili önemli bir karar almıştı. İddia kısa sürede yüz binlerce kişinin önüne düşünce 'Cemre Baysel diziden ayrılıyor mu?' sorusu gündemin tepesine oturdu.
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Cemre Baysel, Baht Oyunu'yla parladıktan sonra Güller ve Günahlar'da çiçekçi kız Zeynep'e hayat veriyor.
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Ancak son günlerde hem yaş farkı hem de eleştirilerden dolayı Cemre Baysel'in Güller ve Günahlar dizisinden ayrılacağı iddia edildi.
Televizyon yorumcusu Deniz Tural, Cemre Baysel'in diziden ayrılacağı iddiasını sert bir dille yalanladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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