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Yaş Farkı Eleştirileri Sürerken Ayrılık İddiası Patladı! Cemre Baysel Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu?

Yaş Farkı Eleştirileri Sürerken Ayrılık İddiası Patladı! Cemre Baysel Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu?

Güller ve Günahlar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 11:49
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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ikinci sezonuyla ekranda yoluna devam ederken X'te bir anda yayılan bir paylaşım hayranları alarma geçirdi. Paylaşıma göre dizinin Zeynep'i Cemre Baysel, kariyeriyle ilgili önemli bir karar almıştı. İddia kısa sürede yüz binlerce kişinin önüne düşünce 'Cemre Baysel diziden ayrılıyor mu?' sorusu gündemin tepesine oturdu.

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Cemre Baysel, Baht Oyunu'yla parladıktan sonra Güller ve Günahlar'da çiçekçi kız Zeynep'e hayat veriyor.

Cemre Baysel, Baht Oyunu'yla parladıktan sonra Güller ve Günahlar'da çiçekçi kız Zeynep'e hayat veriyor.
www.mynet.com

İzmirli oyuncunun asıl patlaması, 2021'de Aytaç Şaşmaz'la başrolü paylaştığı Baht Oyunu oldu. Ardından Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla'da başrolleri peş peşe sıraladı, Mert Yazıcıoğlu'yla da Kalbimin Rotası Karadeniz mini dizisinde buluştu. Güller ve Günahlar'da ise fakir mahallenin dik başlı, dobra kızı Zeynep'i oynuyor. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı iş insanı Serhat'la yolları kesişince Zeynep'in hayatı tepetaklak oluyor. 'ZeySer' ikilisi de kısa sürede ekranın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.

Ancak son günlerde hem yaş farkı hem de eleştirilerden dolayı Cemre Baysel'in Güller ve Günahlar dizisinden ayrılacağı iddia edildi.

Ancak son günlerde hem yaş farkı hem de eleştirilerden dolayı Cemre Baysel'in Güller ve Günahlar dizisinden ayrılacağı iddia edildi.
www.mynet.com

Ortalığı karıştıran paylaşım 4 Ekim sabahı geldi: İddiaya göre Cemre Baysel, dizinin kariyerine kötü etki ettiğini düşünüyor, Zeynep karakteriyle de bağ kuramıyordu ve yeni sezonun ardından ayrılma kararı almıştı.

Dizi ilk bölümünden beri 1979 doğumlu Murat Yıldırım ile 1999 doğumlu Cemre Baysel arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilmişti. Sosyal medyada Zeynep'e daha genç bir partner ya da Serhat'a daha olgun bir eş seçilmesi gerektiğini savunanlar hiç eksik olmadı. İddiaya göre genç oyuncu da bu tartışmalardan artık rahatsız olmuştu.

Televizyon yorumcusu Deniz Tural, Cemre Baysel'in diziden ayrılacağı iddiasını sert bir dille yalanladı.

Televizyon yorumcusu Deniz Tural, Cemre Baysel'in diziden ayrılacağı iddiasını sert bir dille yalanladı.

Asıl bomba birkaç saat sonra düştü. Televizyon dünyasını yakından takip eden Deniz Tural, paylaşımı alıntılayıp 'Cemre Baysel'in böyle bir kararı söz konusu değil' diyerek iddiayı yalanladı; bu tür hesapları normalde hiç alıntılamadığını ama yalan paylaşımlar sürekli önüne düşünce yazmak istediğini de ekledi.

Kulisten gelen bilgiler de aynı yönde: Cemre Baysel'in Zeynep'i bırakıp diziden ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Yani 'Cemre Baysel Güller ve Günahlar'dan ayrıldı mı?' sorusunun yanıtı şimdilik hayır. Yine de oyuncunun kendisi ya da yapım şirketi NGM henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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