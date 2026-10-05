Yaş Farkı Eleştirileri Sürerken Ayrılık İddiası Patladı! Cemre Baysel Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu?

Asıl bomba birkaç saat sonra düştü. Televizyon dünyasını yakından takip eden Deniz Tural, paylaşımı alıntılayıp 'Cemre Baysel'in böyle bir kararı söz konusu değil' diyerek iddiayı yalanladı; bu tür hesapları normalde hiç alıntılamadığını ama yalan paylaşımlar sürekli önüne düşünce yazmak istediğini de ekledi.

Kulisten gelen bilgiler de aynı yönde: Cemre Baysel'in Zeynep'i bırakıp diziden ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Yani 'Cemre Baysel Güller ve Günahlar'dan ayrıldı mı?' sorusunun yanıtı şimdilik hayır. Yine de oyuncunun kendisi ya da yapım şirketi NGM henüz resmi bir açıklama yapmadı.