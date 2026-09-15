Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin... Yeni Sezon Dizileri Reytinglerde Kan Kaybetti!

Geçtiğimiz sezondan devam eden diziler birer birer yeni sezonlarını açarken yeni yapımlar da reyting yarışındaki yerini almaya başladı. Ancak sezonun ilk sonuçları, özellikle geçtiğimiz yıl güçlü reytingler alan diziler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Bu yapımlardan biri Sevdiğim Sensin oldu. 2. sezonuna 10 Eylül'de başlayan dizi, TOTAL'de 4,19 reytingle 2. sırada yer aldı. AB'de 3,30, ABC1'de ise 3,59 reyting alan yapım her iki kategoride de 3. oldu. Ardından gözler Güller ve Günahlar'a çevrildi. 12 Eylül'de 2. sezonunu açan Güller ve Günahlar, TOTALde 3,68 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi AB'de 2,31, ABC1'de ise 3,27 reyting alarak her iki kategoride de 2. sırada yer aldı. Ancak sezonun en çok merak edilen dönüşlerinden biri Uzak Şehir oldu. Geçtiğimiz sezon finalinde 11 reyting seviyelerine ulaşan Uzak Şehir, 3. sezonunun ilk bölümüyle üç kategoride de zirvede yer almasına rağmen kendi geçmiş performansının oldukça gerisinde kaldı. Dizi TOTAL'de 7,65, AB'de 6,00, ABC1'de ise 6,93 reyting aldı.