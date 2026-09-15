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Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin... Yeni Sezon Dizileri Reytinglerde Kan Kaybetti!

Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin... Yeni Sezon Dizileri Reytinglerde Kan Kaybetti!

Uzak Şehir Güller ve Günahlar Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 12:47
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Yeni yayın dönemi başladı ancak ilk reyting sonuçları dizi sektöründe beklenen tabloyu ortaya çıkarmadı. Geçtiğimiz sezon güçlü performanslarıyla dikkat çeken Sevdiğim Sensin ve Güller ve Günahlar'ın ardından Uzak Şehir de eski reytinglerinin oldukça altında sezona döndü. Yeni başlayan yapımlar arasında ise Tuzlu Kahve henüz 2. bölümünde AB ve ABC1'de 5 reyting barajını aşarak dikkat çekici biçimde ayrıştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi başladı. Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin ve Güller ve Günahlar'ın yeni sezon reytingleri hüsrana uğrattı.

Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi başladı. Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin ve Güller ve Günahlar'ın yeni sezon reytingleri hüsrana uğrattı.

Geçtiğimiz sezondan devam eden diziler birer birer yeni sezonlarını açarken yeni yapımlar da reyting yarışındaki yerini almaya başladı. Ancak sezonun ilk sonuçları, özellikle geçtiğimiz yıl güçlü reytingler alan diziler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Bu yapımlardan biri Sevdiğim Sensin oldu. 2. sezonuna 10 Eylül'de başlayan dizi, TOTAL'de 4,19 reytingle 2. sırada yer aldı. AB'de 3,30, ABC1'de ise 3,59 reyting alan yapım her iki kategoride de 3. oldu. Ardından gözler Güller ve Günahlar'a çevrildi. 12 Eylül'de 2. sezonunu açan Güller ve Günahlar, TOTALde 3,68 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi AB'de 2,31, ABC1'de ise 3,27 reyting alarak her iki kategoride de 2. sırada yer aldı. Ancak sezonun en çok merak edilen dönüşlerinden biri Uzak Şehir oldu. Geçtiğimiz sezon finalinde 11 reyting seviyelerine ulaşan Uzak Şehir, 3. sezonunun ilk bölümüyle üç kategoride de zirvede yer almasına rağmen kendi geçmiş performansının oldukça gerisinde kaldı. Dizi TOTAL'de 7,65, AB'de 6,00, ABC1'de ise 6,93 reyting aldı.

Reytinglerde en iyi sonuçları elde eden yapım Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve oldu.

Reytinglerde en iyi sonuçları elde eden yapım Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve oldu.

Yeni sezonun şimdiye kadarki dikkat çekici çıkışlarından biri ise Tuzlu Kahve'den geldi. Henüz 2. bölümü yayınlanan Tuzlu Kahve; TOTAL'de 4,57, AB'de 5,22, ABC1'de ise 5,43 reytingle üç kategoride de 1. sıraya yerleşti. Böylece yeni sezonun ilk haftalarında geçtiğimiz yıldan gelen güçlü diziler kendi eski performanslarının gerisinde kalırken, Tuzlu Kahve özellikle AB ve ABC1'de 5 reyting barajını aşan performansıyla yeni yapımlar arasında öne çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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