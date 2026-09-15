Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin... Yeni Sezon Dizileri Reytinglerde Kan Kaybetti!
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Yeni yayın dönemi başladı ancak ilk reyting sonuçları dizi sektöründe beklenen tabloyu ortaya çıkarmadı. Geçtiğimiz sezon güçlü performanslarıyla dikkat çeken Sevdiğim Sensin ve Güller ve Günahlar'ın ardından Uzak Şehir de eski reytinglerinin oldukça altında sezona döndü. Yeni başlayan yapımlar arasında ise Tuzlu Kahve henüz 2. bölümünde AB ve ABC1'de 5 reyting barajını aşarak dikkat çekici biçimde ayrıştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi başladı. Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin ve Güller ve Günahlar'ın yeni sezon reytingleri hüsrana uğrattı.
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Reytinglerde en iyi sonuçları elde eden yapım Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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