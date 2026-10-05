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Etkinlik Arayanlara: Zorlu PSM'de Sezon Açıldı!

etiket Etkinlik Arayanlara: Zorlu PSM'de Sezon Açıldı!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 20:31
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Etkinliklere doymak isteyenler burada mı? Zorlu PSM'de sezon açıldı. Birbirinden güzel etkinlikleri bulacağınız bu liste sayesinde her gününüzü doldurabilirsiniz. 

Gelin, birlikte hangi etkinlikler olduğuna bakalım!

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1. Satıcının Ölümü

1. Satıcının Ölümü
www.passo.com.tr

Uzun bir sürenin ardından Halit Ergenç tiyatro sahnelerine dönüyor! Arthur Miller'ın eseri olan Satıcının Ölümü hayalleri, başarı arzusunu ve aile bağlarını anlatıyor. Ergenç'in oynadığı Willy Loman karakterinin hem umutlarını hem de hayal kırıklıklarını izlemek istiyorsanız kesinlikle bu tiyatroya bakmalısınız.

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

2. Sergen Deveci Stand-Up

2. Sergen Deveci Stand-Up
www.passo.com.tr

Biraz da gülelim! Hepimizin küçüklükten aşina olduğu ilişkileri ve yaşam biçimlerini konu alan bu stand-up, eminim sizi kahkahalara boğacak. Tanıdık hikâyelere denk gelebilir, absürt bulduğunuz anılar karşısında da şaşırabilirsiniz! 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

3. Modundayız Sunar: Mahmut Orhan "Cave"

3. Modundayız Sunar: Mahmut Orhan "Cave"
www.passo.com.tr

Eğlenmeye hazır mısınız? Mahmut Orhan'ın ritimlerinde kendilerini kaybetmek isteyenler bu etkinliği kaçırmamalı. Sabit duramayacağınıza eminiz. Bu yüzden öncesinde bütün enerjinizi yenilemenizi öneririz! 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

4. Technoballet

4. Technoballet
www.passo.com.tr

Klasik bale, endüstriyel bir atmosfer ve tekno müzik! Bu üçlünün garip birleşiminin nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? Hareket, ses ve sanat bir araya gelecek... Estetik bir gösterinin yanında bedeninizi ele geçirecek müzik istiyorsanız bu etkinlik tam size göre. 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

5. Güneşin Oğlu

5. Güneşin Oğlu
www.passo.com.tr

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Güneşin Oğlu sahneye taşınıyor! Birçok ünlü ismin yer aldığı bu tiyatro oyununda bir mucizeye tanık olacaksınız. Fikri Bey'in ruhu çevresindeki insanların bedenine girip çıkar... Ama bu, kurtulmak istediği bir mucizedir! 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

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6. The Cinematic Orchestra

6. The Cinematic Orchestra
www.passo.com.tr

Jason Swinscoe, 20 yılı aşkın bir süredir müzikal kimliği ile biliniyor... Birlikte çalıştığı diğer başarılı isimlerle birlikte birçok büyüleyici işte yer aldılar. Gizemli sahne performanslarına tanık olmak istiyorsanız etkinliğe kesinlikle bakın! 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

7. Millenium Party – 90s / 2000s

7. Millenium Party – 90s / 2000s
www.passo.com.tr

Zorlu PSM alev alacak! 90'lar ve 2000'lerde hit olan yabancı şarkılara eşlik etmek isteyenler burada mı? Asla eskimeyen şarkılarıyla Gorillaz, Kelis, Pet Shop Boys, Moby, Gala gibi nice isimlere remix'lerle tanınan Armageddon Turk, sizlerle olacak! 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

8. İbrahim Selim ile Bu Gece

8. İbrahim Selim ile Bu Gece
www.passo.com.tr

Yaz bitti diye sakın korkmayın! İbrahim Selim ve ekibi mevsim geçişini hafifletmek için burada. Harika konuklarıyla, oyunlarıyla ve itiraflarla yeni sezona merhaba diyor! Bu atmosferin içinde olup eğlenmek istiyorsanız bu etkinliği kaçırmamalısınız. 

Detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

9. Şokopop Quiz Night

9. Şokopop Quiz Night
www.passo.com.tr

Popüler kültür seviyenizin ne düzeyde olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu konuda kendinize güveniyorsanız bu etkinlik tam size göre! 90'ların dehlizlerine dalarak çok keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. 

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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