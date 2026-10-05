Etkinlik Arayanlara: Zorlu PSM'de Sezon Açıldı!
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Etkinliklere doymak isteyenler burada mı? Zorlu PSM'de sezon açıldı. Birbirinden güzel etkinlikleri bulacağınız bu liste sayesinde her gününüzü doldurabilirsiniz.
Gelin, birlikte hangi etkinlikler olduğuna bakalım!
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1. Satıcının Ölümü
2. Sergen Deveci Stand-Up
3. Modundayız Sunar: Mahmut Orhan "Cave"
4. Technoballet
5. Güneşin Oğlu
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6. The Cinematic Orchestra
7. Millenium Party – 90s / 2000s
8. İbrahim Selim ile Bu Gece
9. Şokopop Quiz Night
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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