Bugün pop müzikte önemli bir konuma sahip olan ABBA grubu, 1974 yılında yarışmaya katıldıklarında uluslararası alanda henüz tanınmıyorlardı. Waterloo ile kazandıkları birincilik, sadece İsveç'e ilk Eurovision zaferini getirmekle kalmadı onlara tüm zamanların en çok satan müzik gruplarından biri olmalarının yolunu açtı.