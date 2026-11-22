Eurovision Sayesinde Keşfettiğimiz 10 Sanatçı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kabul edelim Eurovision hayatımıza çok fazla sanatçı kattı. Bazılarının performansı bazılarının şarkıları bizi mest etti. Bu sefer de odağımızda Eurovision ile hayatımıza giren sanatçılar var.
1. ABBA
2. Céline Dion
3. Gåte
4. Måneskin
5. Loreen
6. Lordi
7. Lena
8. Conchita Wurst
9. Alexander Rybak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın