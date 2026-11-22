Acun Ilıcalı'nın Avrupa futbolundaki iki takımı Hull City ve Maribor, haftayı farklı ülkelerde oynadıkları maçlarla tamamladı. İngiltere'de Hull City, Slovenya'da ise Maribor taraftarının karşısına çıktı. İki takım da taraftarına büyük sevinç yaşatan bir hafta geçirdi.