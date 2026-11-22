Acun Ilıcalı'nın Avrupa'daki İki Takımı Aynı Gün Sahadan Sevinçle Ayrıldı
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Acun Ilıcalı'nın Avrupa futbolundaki iki takımı Hull City ve Maribor, haftayı farklı ülkelerde oynadıkları maçlarla tamamladı. İngiltere'de Hull City, Slovenya'da ise Maribor taraftarının karşısına çıktı. İki takım da taraftarına büyük sevinç yaşatan bir hafta geçirdi.
Hull City 8 maçlık hasreti bitirdi.
Maribor Slovenya'da gol yağdırdı.
İki takım aynı gün kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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