Yaşamak İstediğin Şehri Seç, Sana Hangi Doğa Dostu Alışkanlığı Edinmen Gerektiğini Söyleyelim!
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Dünyanın neresinde yaşamak istersin, hiç düşündün mü? Biz birkaç seçenek sunacağız sana.
Seç bakalım, sonrasında sana en çok hangi doğa dostu alışkanlığa ihtiyacın olduğunu söyleyelim!
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Hangi şehirde yaşamak isterdin?
Onarmayı öğren, atmayı değil.
Dolabında az ama öz bir şeyler olsun.
Tek kullanımlıktan uzak dur.
Bir adım daha ileri git.
Suyu bir armağan gibi kullan.
Plastikle arana mesafe koy.
Enerjinin nereden geldiğini sorgula.
Adil bir geçişin ne demek olduğunu öğren.
Çöpe attığın şeye bir daha bak.
Güneşi boşa harcama.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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