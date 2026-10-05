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Yaşamak İstediğin Şehri Seç, Sana Hangi Doğa Dostu Alışkanlığı Edinmen Gerektiğini Söyleyelim!

Yaşamak İstediğin Şehri Seç, Sana Hangi Doğa Dostu Alışkanlığı Edinmen Gerektiğini Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
05.10.2026 - 20:31
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Dünyanın neresinde yaşamak istersin, hiç düşündün mü? Biz birkaç seçenek sunacağız sana.

Seç bakalım, sonrasında sana en çok hangi doğa dostu alışkanlığa ihtiyacın olduğunu söyleyelim!

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Hangi şehirde yaşamak isterdin?

Onarmayı öğren, atmayı değil.

Onarmayı öğren, atmayı değil.

Tokyo'nun baş döndürücü teknoloji temposu tam sana göre. Ama bu hızın bir bedeli var, dünyada her yıl milyonlarca ton elektronik atık ortaya çıkıyor ve bunun büyük kısmı aslında tamir edilebilecek cihazlardan oluşuyor. Yeni bir telefon ya da kulaklık almadan önce bir tamirciye uğra ve parçası bulunabiliyor mu diye sor. Bazen çözüm yeni bir ürün değil, biraz sabır oluyor.

Dolabında az ama öz bir şeyler olsun.

Dolabında az ama öz bir şeyler olsun.

Paris'in zarif ve zamansız stili sana ilham veriyor olabilir. Ama moda endüstrisi dünyanın en kirletici sektörlerinden biri haline geldi bile. Sezonluk trendleri kovalamak yerine az ama kaliteli parçalara yatırım yap ve ikinci el mağazalara da bir şans ver. Zaten Parisliler de öyle yapmıyor mu? Aynı ceketi yıllarca giyip her seferinde farklı gösteriyorlar.

Tek kullanımlıktan uzak dur.

Tek kullanımlıktan uzak dur.

New York'un o hiç durmayan enerjisi sende de var, her şey kap kaç, her şey hızlı. Bu hız beraberinde bir sürü tek kullanımlık bardak, çatal ve poşet getiriyor. Çantanda bir matara ve bir bez torba taşımayı alışkanlık haline getir. Küçük bir değişiklik gibi görünüyor ama yılda yüzlerce tek kullanımlık ürünün önüne geçebiliyorsun.

Bir adım daha ileri git.

Bir adım daha ileri git.

Kopenhag zaten dünyanın en sürdürülebilir şehirlerinden biri, bisikletler senden hızlı gidiyor. Sen de bu kültüre yakışır bir şey yap ve alışveriş yaparken markanın enerjisini nereden aldığına bak. İklime yatırılan her 1 dolar ortalama 4 dolar olarak geri dönüyor, yani gerçekten sürdürülebilir bir şirketi tercih etmek hem doğaya hem cebine iyi geliyor.

Suyu bir armağan gibi kullan.

Suyu bir armağan gibi kullan.

Cape Town birkaç yıl önce musluklardan su akmadığı günleri yaşadı. Bu şehri seçtiysen belki içinde bir şeyler seni suya karşı daha dikkatli olmaya çağırıyordur. Duşunu kısalt, musluğu boşuna açık bırakma ve bulaşığı akan suyun altında değil doldurduğun bir kapta yıka. Su bol sandığımız bir kaynak değil.

Plastikle arana mesafe koy.

Plastikle arana mesafe koy.

Ubud'un yemyeşil pirinç tarlaları dünyanın en güzel manzaralarından biri. Ama Bali'nin sahilleri de plastik kirliliğiyle boğuşuyor. Tatile çıkarken bile yanında bir matara taşı, pipeti reddet ve market poşetine hayır de. Doğaya en yakın hissettiğin yerlerde ona en çok borçlu olduğunu unutma.

Enerjinin nereden geldiğini sorgula.

Enerjinin nereden geldiğini sorgula.

İzlanda elektriğinin neredeyse tamamını jeotermal ve hidroelektrik kaynaklardan alıyor. Reykjavik'i seçtiysen bu bilinci kendi hayatına da taşı ve aldığın ürünlerin, kullandığın hizmetlerin enerjisini nereden aldığını sorgula. Temiz enerjiyle üretim yapan bir markayı tercih etmek küçük ama etkili bir seçim olacaktır.

Adil bir geçişin ne demek olduğunu öğren.

Adil bir geçişin ne demek olduğunu öğren.

Gijón'un da içinde bulunduğu Asturias yıllarca kömür madenciliğiyle anılan bir bölgeydi. Kömürden çıkış kararı alındığında oradaki insanlar bir anda işsiz kalmadı, bölge için özel bir Adil Geçiş Enstitüsü kuruldu ve işçilere yeni meslekler, yeni eğitimler sunuldu. Adil Geçiş tam olarak bunu anlatıyor, iklim dönüşümü yaşanırken kimsenin geride bırakılmamasını hedefliyor. Bir markanın ya da politikanın sadece yeşil olup olmadığına değil, bu dönüşümü kimseyi mağdur etmeden yapıp yapmadığına da bakmayı dene.

Çöpe attığın şeye bir daha bak.

Çöpe attığın şeye bir daha bak.

Melbourne'ün kahve kültürü efsane ama şehrin bir de gıda israfı sorunu var, tüm dünyada olduğu gibi. Dolabındaki, tabağındaki artıklara bir şans ver, kompost yap ve porsiyonunu iyi ayarla. Buzdolabındakini çöpe atmadan önce bir tarif ara. Küçük bir alışkanlık büyük bir israfın önüne geçebilir.

Güneşi boşa harcama.

Güneşi boşa harcama.

Marakeş güneşin bol olduğu bir şehir ve COP22'ye ev sahipliği yapmış bir yer. Bu bereketi hatırla, evinde güneş enerjisinden yararlanmanın yollarına bak ve gereksiz elektrik tüketiminden kaçın. Bazen en büyük kaynak zaten kafanın üstünde duruyor, sadece ona dönüp bakmak gerekiyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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