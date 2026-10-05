Yaşamak İstediğin Şehri Seç, Sana Hangi Doğa Dostu Alışkanlığı Edinmen Gerektiğini Söyleyelim!

Tokyo'nun baş döndürücü teknoloji temposu tam sana göre. Ama bu hızın bir bedeli var, dünyada her yıl milyonlarca ton elektronik atık ortaya çıkıyor ve bunun büyük kısmı aslında tamir edilebilecek cihazlardan oluşuyor. Yeni bir telefon ya da kulaklık almadan önce bir tamirciye uğra ve parçası bulunabiliyor mu diye sor. Bazen çözüm yeni bir ürün değil, biraz sabır oluyor.