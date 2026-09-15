Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişmişti: Yeni Çimen'in Dizideki İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de start alacak yeni sezonu öncesi kadrosunda köklü bir değişikliğe imza attı. Sezonlardır Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in ayrılığının ardından bu role kimin geleceği merak konusu olmuştu. Şimdi yeni Çimen'in sette çekilen ilk kareleri ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beş sezondur ekranda olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezona kadrosu büyük ölçüde değişmiş halde giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen Çimen Selin Türkmen'in vedası, yerine gelen Asena Keskinci'yle birlikte hayranları şaşırttı.
Selin Türkmen'in ayrıldığı Çimen rolünü, Jasmine'deki performansıyla öne çıkan Asena Keskinci resmen üstlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın