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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişmişti: Yeni Çimen'in Dizideki İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişmişti: Yeni Çimen'in Dizideki İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 12:02
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de start alacak yeni sezonu öncesi kadrosunda köklü bir değişikliğe imza attı. Sezonlardır Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in ayrılığının ardından bu role kimin geleceği merak konusu olmuştu. Şimdi yeni Çimen'in sette çekilen ilk kareleri ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Beş sezondur ekranda olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezona kadrosu büyük ölçüde değişmiş halde giriyor.

Beş sezondur ekranda olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezona kadrosu büyük ölçüde değişmiş halde giriyor.

Show TV'nin Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, ekrana geldiği ilk günden bu yana beş sezondur yayında. Dizi, dördüncü sezon boyunca art arda gelen oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geldi; ilk sezondan bugüne kadroda yalnızca Barış Kılıç ve Evrim Alasya kaldı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek ve Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un vedasının ardından Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen'in de ayrılığı açıklanınca dizinin beşinci sezona neredeyse yarı yarıya yenilenmiş bir kadroyla gireceği netleşti. Yeni sezon, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında başlıyor.

Sevilen Çimen Selin Türkmen'in vedası, yerine gelen Asena Keskinci'yle birlikte hayranları şaşırttı.

Sevilen Çimen Selin Türkmen'in vedası, yerine gelen Asena Keskinci'yle birlikte hayranları şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in diziye veda ettiği açıklandığında hayranlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kısa süre sonra gelen ikinci sürpriz ise boşalan role kimin geleceğiydi: yapım ekibi, Jasmine dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Asena Keskinci'yi kadroya dahil etti. Değişikliğin bu denli hızlı ve beklenmedik şekilde gerçekleşmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Keskinci'nin sette çekilen ilk kareleri paylaşılınca merak bir kez daha zirveye çıktı.

Selin Türkmen'in ayrıldığı Çimen rolünü, Jasmine'deki performansıyla öne çıkan Asena Keskinci resmen üstlendi.

Selin Türkmen'in ayrıldığı Çimen rolünü, Jasmine'deki performansıyla öne çıkan Asena Keskinci resmen üstlendi.

Çimen karakterinin yeni sahibinin belli olmasıyla merak bir yana bırakıldı: rolü, genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Asena Keskinci üstlendi. Selin Türkmen ise diziye vedasının ardından boş durmadı; Exxen'in Karma dizisinin kadrosuna katılarak Ozan'ın partneri Cansu karakterine hayat verecek. Genç oyuncu, karakterinin direk dansçısı olması nedeniyle uzun süre direk dansı eğitimi aldığını da açıkladı. İki oyuncu da yeni projeleriyle ekranlarda yeniden sahne alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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