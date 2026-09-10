Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosu Neredeyse Tamamen Değişti: Yeni Bölüm Fragmanı Tepki Çekti
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Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yeni sezonuna başlıyor. Sezon öncesi kadroda üç oyuncunun yerini yeni isimler aldı. Yayınlanan fragman ise sosyal medyada beklenenin aksine sert yorumlar topladı. Fragmanda dikkat çeken sahneler şimdiden konuşuluyor.
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5. Sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda dört isim birden değişti.
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Çimen karakterini artık Jasmine dizisiyle tanınan Asena Keskinci canlandıracak, kadroya da Murat Aygen katıldı.
Fragmanda Salkım, kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf ederken Fatih öfkeyle haykırıyor.
Fragmana sosyal medyadan 'Güzel diziyi mahvettiler' ve 'Bitirin Artık' şeklinde sert yorumlar yağdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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