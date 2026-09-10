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Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosu Neredeyse Tamamen Değişti: Yeni Bölüm Fragmanı Tepki Çekti

Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosu Neredeyse Tamamen Değişti: Yeni Bölüm Fragmanı Tepki Çekti

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 13:23
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Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yeni sezonuna başlıyor. Sezon öncesi kadroda üç oyuncunun yerini yeni isimler aldı. Yayınlanan fragman ise sosyal medyada beklenenin aksine sert yorumlar topladı. Fragmanda dikkat çeken sahneler şimdiden konuşuluyor.

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5. Sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda dört isim birden değişti.

5. Sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda dört isim birden değişti.

5. sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda dört isim birden değişti. Çimen'i canlandıran Selin Türkmen'in ayrılığı 4. sezon finalinde açıklanmıştı. Yasaklı madde testi pozitif çıkan Feyza Civelek ise yeni sezona girmeden diziden çıkarıldı. Civelek'in ardından karakteri Nilay'ın annesi Sevtap'ı oynayan Neslihan Yeldan da kadro dışı kaldı. Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un vedası da aynı döneme denk geldi. Yeldan, kararın kendisine ait olmadığını belirterek 'Kırıldım ve sinirlendim' dedi.

Çimen karakterini artık Jasmine dizisiyle tanınan Asena Keskinci canlandıracak, kadroya da Murat Aygen katıldı.

Çimen karakterini artık Jasmine dizisiyle tanınan Asena Keskinci canlandıracak, kadroya da Murat Aygen katıldı.

Boşalan Çimen rolü, Jasmine dizisiyle tanınan Asena Keskinci'ye emanet edildi. Ana kadroda dizinin başından beri yer alan Barış Kılıç ile Evrim Alasya yerini korudu. Yeni sezonda Kıvılcım'ın komşusu olarak tanıtılan Lider karakteriyle Murat Aygen ekibe katıldı. Aygen'in fotoğrafı, Show TV'nin reklam aralarında yayınlanan afişte başrollerle birlikte kullanıldı. Bu kullanım, Aygen'in yeni sezonda önemli bir rol üstleneceğine işaret etti. Kadro dört isim birden değişirken dizinin ana hikayesi de yeni oyunculara göre şekillendi.

Fragmanda Salkım, kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf ederken Fatih öfkeyle haykırıyor.

Fragmanda Salkım, kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf ederken Fatih öfkeyle haykırıyor.

Fragmanda Abdullah ve Ulvi, kayıplarının acısını yaşarken duygusal anlar öne çıkıyor. Kıvılcım ile Çimen'in gözyaşlarını tutamadığı sahneler de tanıtımda yer alıyor. Salkım, kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf ediyor. Fatih ise 'Siz ne rezil insanlarsınız, resmen çöktünüz evimize' diyerek haykırıyor. Hamile Başak'ın bayılma anı ise tanıtımın son karesinde beliriyor ve fragmanı gerilimli bir notla kapatıyor.

Fragmana sosyal medyadan 'Güzel diziyi mahvettiler' ve 'Bitirin Artık' şeklinde sert yorumlar yağdı.

Fragmana sosyal medyadan 'Güzel diziyi mahvettiler' ve 'Bitirin Artık' şeklinde sert yorumlar yağdı.

Sezonun ilk fragmanı paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada tartışma başladı. İzleyicilerin bir kısmı 'Güzel diziyi mahvettiler' ve 'Yazık oldu bu diziye' gibi yorumlar yazdı. 'Bitirin artık' diyenler de az değildi. Daha önce Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ise ekrana Susuz Yaz'ın yeni 'Erol Taş'ı olarak dönecek. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu, gelen tüm eleştirilere rağmen 18 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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