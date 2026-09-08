Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişti! Yeni Çimen Asena Keskinci'den İlk Fotoğraf
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakteri yeni sezonda bambaşka bir yüzle ekrana gelecek. Çimen'i canlandıran Selin Türkmen'in ayrılmasının ardından rolün yeni sahibi Asena Keskinci oldu. Jasmine'le dikkat çeken Keskinci'nin Çimen olarak ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklarla gündem oldu. Ceren Karakoç ve Feyza Civelek'in yanı sıra Selin Türkmen de diziden ayrıldı.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin setten ilk görüntüsü:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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