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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişti! Yeni Çimen Asena Keskinci'den İlk Fotoğraf

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişti! Yeni Çimen Asena Keskinci'den İlk Fotoğraf

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 11:11
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakteri yeni sezonda bambaşka bir yüzle ekrana gelecek. Çimen'i canlandıran Selin Türkmen'in ayrılmasının ardından rolün yeni sahibi Asena Keskinci oldu. Jasmine'le dikkat çeken Keskinci'nin Çimen olarak ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklarla gündem oldu. Ceren Karakoç ve Feyza Civelek'in yanı sıra Selin Türkmen de diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklarla gündem oldu. Ceren Karakoç ve Feyza Civelek'in yanı sıra Selin Türkmen de diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in 4. sezon finalinde dizi kadrosundan ayrılacağı açıklanmıştı. Türkmen'in ardından Nilay'a hayat veren Feyza Civelek ve en sevilen karakterlerden Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un da vedasının duyurulmasıyla ana kadrodan kalan isimler Barış Kılıç ve Evrim Alasya oldu.

Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterinin akıbeti merak edilirken Jasmine dizisiyle yıldızı parlayan Asena Keskinci'nin yeni Çimen olacağı duyurulmuştu. Kızılcık Şerbeti ekibi sonunda sete çıkarken dizinin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin ilk set fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin setten ilk görüntüsü:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin setten ilk görüntüsü:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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