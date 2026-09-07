article/comments
article/share
Haberler
TV
Tüm Diziler Ondan Korksun: 6 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Tüm Diziler Ondan Korksun: 6 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Filenin Sultanları Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 16:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

6 Eylül Pazar günü ekranı dizi ile spor paylaştı. Kanal D'nin Daha 17'si toplam izleyicide farkı açtı. TRT 1'deki İtalya-Türkiye voleybol maçı ise yetişkin kitlede sonucu değiştirdi. Gecenin tam tablosu ise beklenenden karışık çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 17 toplam izleyicide zirveye otururken yetişkin kategorisinde farklı bir tablo çıktı.

Daha 17 toplam izleyicide zirveye otururken yetişkin kategorisinde farklı bir tablo çıktı.

Tüm izleyici verisinde Kanal D'nin dizisi 8.01 reyting ve 29.28 paya ulaştı. TRT 1'deki voleybol karşılaşması aynı kategoride 4.94 reytingle ikinci sırada kaldı. Dizinin özet bölümü ise 3.77 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Daha 17 gece yarısını aşıp 00.19'a kadar sürerken maç 21.26'da noktalandı. Voleybol karşılaşması 18.49'da başlayıp yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Tablo AB kategorisinde tersine döndü, maç 7.72 reytingle zirveye çıktı. Kanal D yapımı burada 6.25 reytingle ikinci sıraya geriledi. Maçın ardından yayınlanan Set Sayısı programı da AB'de 5.53 reytingle üçüncü oldu. Maçtan önceki Set Sayısı ise 18.30'da başlayıp AB'de 1.22, 20+ABC1'de 1.31 reyting aldı. Üç ölçüm grubunda da ilk iki sırayı hep aynı iki yapım paylaştı. 20 yaş üstü şehirli izleyicide iki yapım birbirine yaklaştı, aradaki fark 0.12 puana indi. Payda tablosunda ise maç öne geçti: 29.10 payla dizinin 25.97'sini geride bıraktı.

MasterChef Türkiye üç kategoride de benzer bir reyting bandında kaldı.

MasterChef Türkiye üç kategoride de benzer bir reyting bandında kaldı.

TV8'in yarışma programı üç tabloda da aynı reyting bandında tutundu. Tüm izleyicide 2.41, AB'de 2.63, 20 yaş üstü şehirlide 2.58 reyting topladı. Program 20.56'da başlayıp gece yarısını geçti, 00.28'de sona erdi.

Show TV'nin ana haber bülteni tüm izleyicide 1.56, AB'de 1.18, şehirli grupta 1.46 reyting aldı. Haber Onu, Show Ana Haber'den önce 18.25'te ekrana geldi. Kanal D Ana Haber ise sadece tüm izleyici tablosunda göründü, 1.54 reytingle yedinci sırada kaldı. Tokatçı dizisi de benzer şekilde yalnızca tüm izleyici ve 20+ABC1 tablolarına girebildi. Tokatçı tüm izleyicide 1.40, 20+ABC1'de 1.14 reyting topladı. TRT 1'in tartışma programı 3 Te 3 sadece AB tablosunda görüldü. Program 0.99 reytingle listeyi tamamladı. Haber Onu üç tabloda da 1 reytingin üzerinde kaldı, en yükseği 20+ABC1'de 1.30 oldu. NOW Ana Haber Hafta Sonu ise 0.95 ile 1.19 arasında dalgalandı. Ekranda eleme masasında bekleyen Emre ile Koray'ın kadrosu değişmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın