Tüm Diziler Ondan Korksun: 6 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

TV8'in yarışma programı üç tabloda da aynı reyting bandında tutundu. Tüm izleyicide 2.41, AB'de 2.63, 20 yaş üstü şehirlide 2.58 reyting topladı. Program 20.56'da başlayıp gece yarısını geçti, 00.28'de sona erdi.

Show TV'nin ana haber bülteni tüm izleyicide 1.56, AB'de 1.18, şehirli grupta 1.46 reyting aldı. Haber Onu, Show Ana Haber'den önce 18.25'te ekrana geldi. Kanal D Ana Haber ise sadece tüm izleyici tablosunda göründü, 1.54 reytingle yedinci sırada kaldı. Tokatçı dizisi de benzer şekilde yalnızca tüm izleyici ve 20+ABC1 tablolarına girebildi. Tokatçı tüm izleyicide 1.40, 20+ABC1'de 1.14 reyting topladı. TRT 1'in tartışma programı 3 Te 3 sadece AB tablosunda görüldü. Program 0.99 reytingle listeyi tamamladı. Haber Onu üç tabloda da 1 reytingin üzerinde kaldı, en yükseği 20+ABC1'de 1.30 oldu. NOW Ana Haber Hafta Sonu ise 0.95 ile 1.19 arasında dalgalandı. Ekranda eleme masasında bekleyen Emre ile Koray'ın kadrosu değişmedi.