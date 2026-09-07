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Daha 17 ile Adını Sıkça Duyduğumuz Ceren Ayruk’un Ekran Serüvenini İnceledik!

Daha 17 ile Adını Sıkça Duyduğumuz Ceren Ayruk’un Ekran Serüvenini İnceledik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 13:58
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Daha 17’nin genç başrollerinden ve son dönemde en çok konuşulan oyunculardan biri olan Ceren Ayruk kısa sürede yıldızı parlayan isimlerden oldu. Oyunculuk kariyeri aslında daha çok yeni başlayan Ceren Ayruk, peş peşe farklı projelerde yer aldığı için son zamanların en popüler genç oyuncularından biri haline geldi. Kardelenler ve Ben Leman derken güzel oyuncu şimdi Daha 17’nin ana kadrosunda karşımıza çıkıyor. Üstelik oyunculuğa uzanan yolunda bilmeniz gereken birçok detay var. Peki Ceren Ayruk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve Daha 17’ye gelene kadar kariyerinde neler yaptı? Gelin Ceren Ayruk’u yakından tanıyalım…

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Ceren Ayruk Kimdir, Kaç Yaşında?

Ceren Ayruk Kimdir, Kaç Yaşında?

Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002’de Samsun’da dünyaya geldi. Ağustos ayında doğum gününü kutlayan oyuncu 24 yaşında ve burcu Aslan. Eğitim hayatının büyük bölümünü Samsun’da geçiren Ayruk’un, oyunculuk kariyerine odaklanmak için sonrasında İstanbul’a yerleştiği biliniyor.

Kamera Karşısındaki İlk Rolü Sandığınızdan Daha Yakın Bir Tarihte

Kamera Karşısındaki İlk Rolü Sandığınızdan Daha Yakın Bir Tarihte

Ceren Ayruk’un profesyonel kamera önü kariyeri aslında 2023’te başladı. İlk deneyimini Kuzenler Firarda 2 filminde yaşayan oyuncu, yapımda “Çevreci” karakteriyle yer aldı. Sonrasında rotasını televizyona çeviren Ayruk, Üç Kız Kardeş dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösterdi. Ardından roller giderek büyümeye başladı. Kısacası birkaç yıl içinde küçük rollerden gençlik dizisinin başrolüne uzanan hızlı bir ekran serüveni var.

Kardelenler’de Pelinsu Olarak Karşımıza Çıkmıştı

2025 yılı Ceren Ayruk için oldukça hareketli geçti. İlk olarak Kardelenler dizisinde Pelinsu Korkmaz karakterini canlandırdı. Dizinin genç kadrosunda yer alan Ayruk, bu rolüyle adından söz ettirmeye başlamıştı.

Ben Leman’daki Ada’yı Hatırladınız mı?

Aynı yıl Ceren Ayruk’u Ben Leman dizisinde Ada Karaca olarak izledik. Ada rolü, oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan karakterlerden biri oldu.

Dolayısıyla Daha 17’de yüzü size tanıdık geldiyse büyük ihtimalle sebebi Kardelenler ya da Ben Leman dizisi. Ayruk’un iki projeden hemen sonra bir gençlik dizisinin başrolüne geçmesi de kariyerindeki asıl yükselişi oldu.

Daha 17 Sonrası Sosyal Medyada da İlgi Arttı

Daha 17 Sonrası Sosyal Medyada da İlgi Arttı

Ceren Ayruk’un Daha 17 ile birlikte sosyal medyadaki popülerliği kısa sürede arttı. Henüz birkaç yıl önce küçük rollerle kamera karşısına geçen Ayruk, bugün Daha 17’nin başrollerinden biri. Kardelenler’de Pelinsu, Ben Leman’da Ada ve şimdi Leyla derken, son birkaç yılda ekran yolculuğunu adım adım büyüttü. Bundan sonra hangi projeyle karşımıza çıkacağını da merakla bekliyoruz.

Ceren Ayruk’un Instagram Hesabı

Ceren Ayruk’un Instagram hesabında şu anda 1,7 milyon takipçisi bulunuyor. Hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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