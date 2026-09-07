Daha 17 ile Adını Sıkça Duyduğumuz Ceren Ayruk’un Ekran Serüvenini İnceledik!

Ceren Ayruk’un profesyonel kamera önü kariyeri aslında 2023’te başladı. İlk deneyimini Kuzenler Firarda 2 filminde yaşayan oyuncu, yapımda “Çevreci” karakteriyle yer aldı. Sonrasında rotasını televizyona çeviren Ayruk, Üç Kız Kardeş dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösterdi. Ardından roller giderek büyümeye başladı. Kısacası birkaç yıl içinde küçük rollerden gençlik dizisinin başrolüne uzanan hızlı bir ekran serüveni var.

Kardelenler’de Pelinsu Olarak Karşımıza Çıkmıştı

2025 yılı Ceren Ayruk için oldukça hareketli geçti. İlk olarak Kardelenler dizisinde Pelinsu Korkmaz karakterini canlandırdı. Dizinin genç kadrosunda yer alan Ayruk, bu rolüyle adından söz ettirmeye başlamıştı.

Ben Leman’daki Ada’yı Hatırladınız mı?

Aynı yıl Ceren Ayruk’u Ben Leman dizisinde Ada Karaca olarak izledik. Ada rolü, oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan karakterlerden biri oldu.

Dolayısıyla Daha 17’de yüzü size tanıdık geldiyse büyük ihtimalle sebebi Kardelenler ya da Ben Leman dizisi. Ayruk’un iki projeden hemen sonra bir gençlik dizisinin başrolüne geçmesi de kariyerindeki asıl yükselişi oldu.