Daha 17 ile Adını Sıkça Duyduğumuz Ceren Ayruk’un Ekran Serüvenini İnceledik!
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Daha 17’nin genç başrollerinden ve son dönemde en çok konuşulan oyunculardan biri olan Ceren Ayruk kısa sürede yıldızı parlayan isimlerden oldu. Oyunculuk kariyeri aslında daha çok yeni başlayan Ceren Ayruk, peş peşe farklı projelerde yer aldığı için son zamanların en popüler genç oyuncularından biri haline geldi. Kardelenler ve Ben Leman derken güzel oyuncu şimdi Daha 17’nin ana kadrosunda karşımıza çıkıyor. Üstelik oyunculuğa uzanan yolunda bilmeniz gereken birçok detay var. Peki Ceren Ayruk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve Daha 17’ye gelene kadar kariyerinde neler yaptı? Gelin Ceren Ayruk’u yakından tanıyalım…
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Ceren Ayruk Kimdir, Kaç Yaşında?
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Kamera Karşısındaki İlk Rolü Sandığınızdan Daha Yakın Bir Tarihte
Daha 17 Sonrası Sosyal Medyada da İlgi Arttı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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