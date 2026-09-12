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Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor? Kızılcık Şerbeti 5. Sezonunda Kimler Var, Kimler Gitti?

Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor? Kızılcık Şerbeti 5. Sezonunda Kimler Var, Kimler Gitti?

Star tv Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 14:37
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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon afişi, dizinin kadrosunda yaşanan büyük değişikliği bir kez daha gözler önüne serdi. Sevilen karakterlerden Nilay ve Nursema'nın da kadrodan ayrılmasıyla birlikte “Kimler gitti, kimler kaldı?” sorusu gündeme geldi. Peki Kızılcık Şerbeti 5. sezonda kimler var, kimler diziden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? 

İşte detaylar.

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Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor?

Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor?

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon öncesinde yayınlanan afiş ise dizideki büyük kadro değişimini ortaya koydu.

Dizinin 5. sezonunda hem ayrılan oyuncular hem de yeni isimler dikkat çekiyor. Özellikle sevilen karakterlerden bazılarının hikayeye veda etmesi, yeni sezonda dengelerin değişeceğinin sinyalini veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nden Kimler Ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti’nden Kimler Ayrıldı?

Yeni sezon öncesinde dizinin dikkat çeken karakterlerinden bazıları kadrodan çıktı. Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema, Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay, Neslihan Yeldan’ın oynadığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi artık 5. sezon kadrosunda yer almıyor.

Bir de hatırlatma yapalım! Geçtiğimiz sezon, Doğukan Güngör de Fatih karakterine veda etmiş, yerine Emre Dinler gelmişti. Bu sezon Çimen karakterinde de oyuncu değişikliğine gidildi; Selin Türkmen’in yerine Asena Keskinci geldi.

Kızılcık Şerbeti 5. Sezonda Kimler Var?

Kızılcık Şerbeti 5. Sezonda Kimler Var?

Dizinin yeni sezon afişinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur yer alıyor.

Evrim Alasya ve Barış Kılıç ise dizinin ilk sezonundan 5. sezon afişine kadar gelen iki isim olarak öne çıkıyor. Kıvılcım ve Ömer karakterleriyle hikayenin merkezindeki yerlerini koruyan ikili, yeni sezonda da dizinin önemli karakterleri arasında bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti 5. Sezonda Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti 5. Sezonda Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu 6 aylık bir zaman atlamasıyla başlayacak. Fragmanda Abdullah ve Ulvi, evlatları Nursema ile İlhami’nin mezarı başında görülüyor. İki babanın yaşanan büyük kayıpların ardından yaşadığı acı ve yas, yeni sezonun hikayesindeki en büyük kırılma noktalarından biri olacak.

Ancak Nursema ve Nilay’ın hikayeden tam olarak nasıl ayrıldığına ilişkin ayrıntılar yeni bölümlerde netleşecek. Şimdilik kesin olan, bu karakterlerin 5. sezon kadrosunda yer almaması ve dizinin yeni sezonda büyük bir kadro değişimiyle ekranlara dönmesi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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