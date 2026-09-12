Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor? Kızılcık Şerbeti 5. Sezonunda Kimler Var, Kimler Gitti?
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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon afişi, dizinin kadrosunda yaşanan büyük değişikliği bir kez daha gözler önüne serdi. Sevilen karakterlerden Nilay ve Nursema'nın da kadrodan ayrılmasıyla birlikte “Kimler gitti, kimler kaldı?” sorusu gündeme geldi. Peki Kızılcık Şerbeti 5. sezonda kimler var, kimler diziden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?
İşte detaylar.
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Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor?
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Kızılcık Şerbeti’nden Kimler Ayrıldı?
Kızılcık Şerbeti 5. Sezonda Kimler Var?
Kızılcık Şerbeti 5. Sezonda Neler Olacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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