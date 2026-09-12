Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor? Kızılcık Şerbeti 5. Sezonunda Kimler Var, Kimler Gitti?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu 6 aylık bir zaman atlamasıyla başlayacak. Fragmanda Abdullah ve Ulvi, evlatları Nursema ile İlhami’nin mezarı başında görülüyor. İki babanın yaşanan büyük kayıpların ardından yaşadığı acı ve yas, yeni sezonun hikayesindeki en büyük kırılma noktalarından biri olacak.

Ancak Nursema ve Nilay’ın hikayeden tam olarak nasıl ayrıldığına ilişkin ayrıntılar yeni bölümlerde netleşecek. Şimdilik kesin olan, bu karakterlerin 5. sezon kadrosunda yer almaması ve dizinin yeni sezonda büyük bir kadro değişimiyle ekranlara dönmesi.