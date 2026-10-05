Pizza Tabanını Yumuşacık Yapan Hamur Katlama Tekniği: Pizzacıların Merdaneye Dokunmamasının Sebebi Buymuş

Un, su, maya ve tuzla hazırlanan pizza hamurunun yumuşaklığını belirleyen şey, içinde oluşan gluten ağı. Bu ağ ne kadar sağlam ve esnek olursa, mayanın ürettiği gaz hamurun içinde o kadar iyi tutuluyor. Pek çok ev tarifinde bunun yolu olarak 10-15 dakikalık yorucu bir yoğurma gösterilse de sonuç her zaman beklendiği gibi olmuyor.

Katlama yönteminde ise yük, emekten çok zamana bırakılıyor. Malzemeler bir araya getirilip kısaca karıştırıldıktan sonra hamur, üzeri kapalı şekilde dinlenmeye alınıyor. Bu sürede un suyu çekiyor, gluten kendiliğinden gelişmeye başlıyor ve hamur katlanmaya hazır, yumuşak bir kıvama geliyor.