Pizza Tabanını Yumuşacık Yapan Hamur Katlama Tekniği: Pizzacıların Merdaneye Dokunmamasının Sebebi Buymuş
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Evde yapılan pizzada en sık yaşanan hayal kırıklığı, fırından sert ve kuru çıkan taban. Oysa pizzacıların içi yumuşacık, kenarı kabarık hamurlarının ardında uzun uzun yoğurmak değil, hamurdaki havayı koruyan basit bir katlama ve açma alışkanlığı yatıyor. Ünlü yemek yazarı J. Kenji López-Alt'a göre tabanı sertleştiren asıl hata ise çoğu evde elden bırakılmayan merdane. Evde de kolayca uygulayabileceğiniz yöntemin adımlarını derledik.
Kaynak: Tasting Table
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Hamuru yoğurmak yerine dinlendirmek glutene zaman tanıyor
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Dört kenardan yapılan katlamalar hava kabarcıklarını hamurun içinde tutuyor
Merdane yerine elle açılan hamurun kenarları fırında kabarıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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