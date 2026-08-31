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Eve Siparişlerde Hamurlaşmayan Patates Kızartmasının Arkasındaki Fabrika Sırrı Nedir?

Eve Siparişlerde Hamurlaşmayan Patates Kızartmasının Arkasındaki Fabrika Sırrı Nedir?

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.08.2026 - 09:16
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Paket serviste hamurlaşan patatesler herkesin canını sıkar ama Burger King siparişlerinde bu sorunu daha az yaşarız çünkü Burger King patates tedarikçisi Atakey Patates Gıda A.Ş. özel bir teknolojiyle çalışıyor.

Tohumun toprağa düştüğü andan devasa işleme hacmine kadar her şey belli bir standarda bağlı. Sipariş eve gelirken patatesin formunu koruması şans değil. Ayrıca tüm bu tedarik ağı Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformunda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.

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Çıtırlığın Arka Planı: Atakey Üretim Teknolojisi

Çıtırlığın Arka Planı: Atakey Üretim Teknolojisi

Eve söylediğiniz Burger King menüsündeki patateslerin yolculukta formunu tamamen kaybetmemesi, tohumların en başından itibaren kontrollü bir bantta işlenmesinden kaynaklanıyor. Özenle seçilen kızartmaya en uygun beyaz patatesler, ileri teknoloji makinelerle el değmeden tarladan sofraya kadar geliyor.

Saatlik 30 Tonluk İşlem Kapasitesi

Saatlik 30 Tonluk İşlem Kapasitesi

Burası sadece patates doğranan bir yer değil, saatte yaklaşık 30 ton ürünü aynı boyut ve renkte hazırlayabilen stabil bir sistem. Eve gelen Burger King patateslerinin genelde aynı altın sarısı tonda ve yapıda olmasının sebebi, bu standartlaşmış üretim anlayışının bir sonucu.

Atakey Üretimi Burger King Patatesleri vs. Standart Ürünler

Özel Seçilmiş Tohumlardan Paket Servise

Her patates türü kızartma için ideal yapıya sahip değildir. Burger King'in ATAKEY tesislerinde uyguladığı stratejinin temeli doğrudan topraktan başlar. İşlenen patates tohumları sıradan rekoltelerden değil, yalnızca kızartmaya en uygun türler arasından özel olarak seçilir.

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