Eve Siparişlerde Hamurlaşmayan Patates Kızartmasının Arkasındaki Fabrika Sırrı Nedir?

Paket serviste hamurlaşan patatesler herkesin canını sıkar ama Burger King siparişlerinde bu sorunu daha az yaşarız çünkü Burger King patates tedarikçisi Atakey Patates Gıda A.Ş. özel bir teknolojiyle çalışıyor.

Tohumun toprağa düştüğü andan devasa işleme hacmine kadar her şey belli bir standarda bağlı. Sipariş eve gelirken patatesin formunu koruması şans değil. Ayrıca tüm bu tedarik ağı Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformunda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.