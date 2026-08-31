Eve Siparişlerde Hamurlaşmayan Patates Kızartmasının Arkasındaki Fabrika Sırrı Nedir?
Paket serviste hamurlaşan patatesler herkesin canını sıkar ama Burger King siparişlerinde bu sorunu daha az yaşarız çünkü Burger King patates tedarikçisi Atakey Patates Gıda A.Ş. özel bir teknolojiyle çalışıyor.
Tohumun toprağa düştüğü andan devasa işleme hacmine kadar her şey belli bir standarda bağlı. Sipariş eve gelirken patatesin formunu koruması şans değil. Ayrıca tüm bu tedarik ağı Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformunda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.
Çıtırlığın Arka Planı: Atakey Üretim Teknolojisi
Saatlik 30 Tonluk İşlem Kapasitesi
Atakey Üretimi Burger King Patatesleri vs. Standart Ürünler
Özel Seçilmiş Tohumlardan Paket Servise
Her patates türü kızartma için ideal yapıya sahip değildir. Burger King'in ATAKEY tesislerinde uyguladığı stratejinin temeli doğrudan topraktan başlar. İşlenen patates tohumları sıradan rekoltelerden değil, yalnızca kızartmaya en uygun türler arasından özel olarak seçilir.
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