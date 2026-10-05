Kocasını Yalnız Bırakmadı: Leyla The Band'e Giden Meriç Aral, Oğlunun İlk Kelimesini Açıkladı!
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Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Meriç Aral ve Serkan Keskin'den yine yüzümüzü gülümseten bir aile detayı geldi. Yıllarca süren ilişkilerini, defalarca ertelenen düğünlerinin ardından 2024 yılında nikah masasına taşıyan çift, geçtiğimiz yıl oğulları Güneş'i kucaklarına almıştı. Şimdilerde anne-babalığın tadını çıkaran ikiliden Serkan Keskin, dün gece Leyla The Band'le Harbiye sahnesindeydi. Eşini yalnız bırakmayan Meriç Aral ise konser öncesi oğulları Güneş'ten bahsetti. Minik Güneş'in söylediği ilk kelimeyi öğrenince kalbimiz biraz eridi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Meriç Aral ve Serkan Keskin'in ilişkisi yıllardır magazin dünyasının en sevdiğimiz sakin ama bir o kadar da tatlı aşklarından biri.
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Evliliğin ardından Meriç Aral ve Serkan Keskin'in hayatındaki en büyük değişiklik ise oğulları Güneş'in gelişi oldu.
Serkan Keskin dün gece yeniden sahnedeydi, Meriç Aral da her zamanki gibi eşini yalnız bırakmadı. Ama gecenin en tatlı açıklaması minik Güneş'ten geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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