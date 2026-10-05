article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kocasını Yalnız Bırakmadı: Leyla The Band'e Giden Meriç Aral, Oğlunun İlk Kelimesini Açıkladı!

Kocasını Yalnız Bırakmadı: Leyla The Band'e Giden Meriç Aral, Oğlunun İlk Kelimesini Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 20:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Meriç Aral ve Serkan Keskin'den yine yüzümüzü gülümseten bir aile detayı geldi. Yıllarca süren ilişkilerini, defalarca ertelenen düğünlerinin ardından 2024 yılında nikah masasına taşıyan çift, geçtiğimiz yıl oğulları Güneş'i kucaklarına almıştı. Şimdilerde anne-babalığın tadını çıkaran ikiliden Serkan Keskin, dün gece Leyla The Band'le Harbiye sahnesindeydi. Eşini yalnız bırakmayan Meriç Aral ise konser öncesi oğulları Güneş'ten bahsetti. Minik Güneş'in söylediği ilk kelimeyi öğrenince kalbimiz biraz eridi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in ilişkisi yıllardır magazin dünyasının en sevdiğimiz sakin ama bir o kadar da tatlı aşklarından biri.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in ilişkisi yıllardır magazin dünyasının en sevdiğimiz sakin ama bir o kadar da tatlı aşklarından biri.

İkilinin aşkı yıllar önce başladı. Kameraların karşısında ilişkilerini büyük cümlelerle yaşamaktansa kendi hallerinde ilerlemeyi tercih eden çift, zaman içerisinde magazin dünyasının en sevilen ikililerinden biri haline geldi. Öyle ki iş evliliğe geldiğinde hep beraber biraz sabır sınavından bile geçtik. 😅

Yedi yıllık ilişkilerinin ardından evlilik hazırlığı yapan Aral ve Keskin'in nikah tarihi yoğun iş programları nedeniyle tam üç kez ertelendi. Her yeni ertelemede “Yoksa evlenmeyecekler mi?” soruları gündeme gelirken Serkan Keskin de o dönem “Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz” diyerek ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizmişti.

Derken beklenen gün sonunda geldi ve Meriç Aral ile Serkan Keskin, 19 Eylül 2024'te Etiler'de düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Üstelik düğün arabaları bile başlı başına romantik bir detaydı: Keskin, 25 yıldır sakladığı ilk arabasını Meriç'le bir gün düğün arabaları olarak kullanmanın hayalini kurduğunu anlatmıştı.

Yani üç kez ertelenen düğünün sonunda gelen nikah da tam bu ikiliye yakışacak kadar tatlı olmuştu.

Evliliğin ardından Meriç Aral ve Serkan Keskin'in hayatındaki en büyük değişiklik ise oğulları Güneş'in gelişi oldu.

Evliliğin ardından Meriç Aral ve Serkan Keskin'in hayatındaki en büyük değişiklik ise oğulları Güneş'in gelişi oldu.

Çift, 3 Eylül 2025'te oğulları Güneş'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba oldu. O günden bu yana Meriç Aral'ı da zaman zaman annelik macerasını anlatırken dinliyoruz. İlk aylarda endişelerinin düşündüğü kadar gerçekleşmediğini söyleyen Aral, ailesinden büyük destek gördüğünü anlatmış; Serkan Keskin için de “çok tatlı, sevgi dolu ve ilgili bir baba” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yaz ise ailece bir ilki daha yaşadılar. Güneş'le ilk kez tatile çıkan çiftin bu deneyimi beklediklerinden daha rahat geçmiş. Aral, oğullarıyla ilk tatillerinde çok şükür zorlanmadıklarını söylerken artık ekranlara dönmek istediğini de anlatmıştı.

Kısacası yıllarca sevgili halleriyle sevdiğimiz Meriç Aral ve Serkan Keskin'i son bir yıldır anne-baba olarak izliyoruz. Güneş de bu sırada büyüdü büyüdü ve geçtiğimiz ay 1 yaşına bastı.

Serkan Keskin dün gece yeniden sahnedeydi, Meriç Aral da her zamanki gibi eşini yalnız bırakmadı. Ama gecenin en tatlı açıklaması minik Güneş'ten geldi!

Leyla ile Mecnun'dan hayatımıza girip bir dönemin fenomen gruplarından birine dönüşen Leyla The Band, tam 13 yıllık aranın ardından bu yaz yeniden bir araya gelmişti. Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü'den oluşan grup, 2013'teki veda konserinin ardından 2026'da sahnelere geri döndü. Grubun duraklarından biri de dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ydu. Serkan Keskin sahnedeyken seyirciler arasında elbette Meriç Aral da vardı.

Kocasını yalnız bırakmayan Aral, konser sırasında basın mensuplarıyla sohbet ederken konu doğal olarak artık 1 yaşında olan Güneş'e geldi. “Biz de alıştık, kendi ritmini buldu, büyüyor yavaş yavaş” diyerek anneliğin güzel gittiğini anlatan Meriç Aral'a oğlunun söylediği ilk kelime soruldu.

Ve cevap... “Baba.” 🥹 Üstelik Güneş belli ki babasına epey düşkün! Aral, oğlunun ilk olarak “baba” demesine tatlı tatlı “Baba demek daha kolay zaten” diye takılırken babasına bu kadar düşkün olmasının kendisini mutlu ettiğini de söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın