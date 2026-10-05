Kocasını Yalnız Bırakmadı: Leyla The Band'e Giden Meriç Aral, Oğlunun İlk Kelimesini Açıkladı!

İkilinin aşkı yıllar önce başladı. Kameraların karşısında ilişkilerini büyük cümlelerle yaşamaktansa kendi hallerinde ilerlemeyi tercih eden çift, zaman içerisinde magazin dünyasının en sevilen ikililerinden biri haline geldi. Öyle ki iş evliliğe geldiğinde hep beraber biraz sabır sınavından bile geçtik. 😅

Yedi yıllık ilişkilerinin ardından evlilik hazırlığı yapan Aral ve Keskin'in nikah tarihi yoğun iş programları nedeniyle tam üç kez ertelendi. Her yeni ertelemede “Yoksa evlenmeyecekler mi?” soruları gündeme gelirken Serkan Keskin de o dönem “Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz” diyerek ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizmişti.

Derken beklenen gün sonunda geldi ve Meriç Aral ile Serkan Keskin, 19 Eylül 2024'te Etiler'de düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Üstelik düğün arabaları bile başlı başına romantik bir detaydı: Keskin, 25 yıldır sakladığı ilk arabasını Meriç'le bir gün düğün arabaları olarak kullanmanın hayalini kurduğunu anlatmıştı.

Yani üç kez ertelenen düğünün sonunda gelen nikah da tam bu ikiliye yakışacak kadar tatlı olmuştu.