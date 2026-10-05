Galatasaray'da İz Bırakan İsimlerden Wesley Sneijder Kilo Almasının Nedenini Açıkladı
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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra yüzünü gösteren kilo değişiminin arkasındaki süreci anlattı. Hollandalı usta, bu dönemde ailesinde yaşadığı ağır kayıpların hayatını nasıl etkilediğini paylaştı. Sneijder'in dıştan görünenin çok ötesinde bir süreçten geçtiğini vurgulaması dikkat çekti.
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Sneijder anne ve babasını ardı ardına kaybetti.
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Zorlu süreç yaklaşık 3,5 yıl sürdü.
Sneijder yeniden formuna dönmek için çalışıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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