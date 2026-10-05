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Galatasaray'da İz Bırakan İsimlerden Wesley Sneijder Kilo Almasının Nedenini Açıkladı

Galatasaray'da İz Bırakan İsimlerden Wesley Sneijder Kilo Almasının Nedenini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 20:08
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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra yüzünü gösteren kilo değişiminin arkasındaki süreci anlattı. Hollandalı usta, bu dönemde ailesinde yaşadığı ağır kayıpların hayatını nasıl etkilediğini paylaştı. Sneijder'in dıştan görünenin çok ötesinde bir süreçten geçtiğini vurgulaması dikkat çekti.

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Sneijder anne ve babasını ardı ardına kaybetti.

Sneijder anne ve babasını ardı ardına kaybetti.

Wesley Sneijder, sürecin babasına kanser teşhisi konmasıyla başladığını anlattı. Ardından annesinin de aynı hastalığa yakalandığını belirten Hollandalı eski futbolcu, annesini 59 yaşında, teşhisten yaklaşık altı ay sonra kaybetti. Annesinin vefatından yalnızca iki ay sonra babasının kontrole gittiğini ve hastalığın ilerlediğini öğrendiğini aktaran Sneijder, babasını da yaklaşık dokuz ila on ay sonra yitirdi.

Zorlu süreç yaklaşık 3,5 yıl sürdü.

Zorlu süreç yaklaşık 3,5 yıl sürdü.

Sneijder, yaşadığı sürecin yaklaşık 3,5 yıl devam ettiğini ve bu dönemde hayatının büyük bölümünü ailesi ile hastane arasında geçirdiğini söyledi. Düzenli antrenman yapamadığını belirten eski futbolcu, hastaneden çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıları bir süreliğine unutabilmek için içki içme isteği duyduğunu da itiraf etti.

Sneijder yeniden formuna dönmek için çalışıyor.

Sneijder yeniden formuna dönmek için çalışıyor.

Dışarıdan bakan insanların yalnızca kilo aldığını gördüğünü, oysa çok daha ağır bir süreç yaşadığını vurgulayan Sneijder, anne ve babasının kaybının kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak uzun süre etkilediğini anlattı. Sneijder, bu durumu şu ifadelerle özetledi: 'Kilo vererek anne ve babamı geri getiremem.' Galatasaray'ın eski yıldızı, şimdilerde yeniden formuna dönmek için çalıştığını ve bu konuda ilerleme kaydettiğini de aktardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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