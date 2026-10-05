Galatasaray'da İz Bırakan İsimlerden Wesley Sneijder Kilo Almasının Nedenini Açıkladı

Dışarıdan bakan insanların yalnızca kilo aldığını gördüğünü, oysa çok daha ağır bir süreç yaşadığını vurgulayan Sneijder, anne ve babasının kaybının kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak uzun süre etkilediğini anlattı. Sneijder, bu durumu şu ifadelerle özetledi: 'Kilo vererek anne ve babamı geri getiremem.' Galatasaray'ın eski yıldızı, şimdilerde yeniden formuna dönmek için çalıştığını ve bu konuda ilerleme kaydettiğini de aktardı.