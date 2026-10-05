Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara Faiz İndirimi İçin Tarih Verdi

Sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme paylaşan Hakan Kara, fon krizinin hemen ardından ortaya koyduğu beklentilerde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ekonomiste göre krizin yarattığı şok iç talebi frenleyecek, bu da enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletecek.

Kara'nın öngörüsündeki kritik nokta ise para politikasının takvimi oldu. Eski başekonomist, faiz indirim sürecinin ekim ayında başlayacağı yönündeki tahminini yineledi ve piyasa beklentilerinin de zamanla kendi görüşüne yaklaştığını dile getirdi.

Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve ekimde faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor.'