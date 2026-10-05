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Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara Faiz İndirimi İçin Tarih Verdi

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara Faiz İndirimi İçin Tarih Verdi

Merkez Bankası Enflasyon Faiz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 20:31
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, piyasaları sarsan fon krizinin ardından faiz ve büyüme beklentilerini yeniden paylaştı. Kara, talebin yavaşlayacağı ve enflasyonun dizginleneceği görüşünü koruduğunu belirterek faiz indiriminin ekim ayında başlayacağını öngördü. Ekonomist, bu yılki büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etti.

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Hakan Kara: "Tahminlerimi aynen koruyorum, piyasa da bu görüşe yakınsıyor."

Hakan Kara: "Tahminlerimi aynen koruyorum, piyasa da bu görüşe yakınsıyor."

Sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme paylaşan Hakan Kara, fon krizinin hemen ardından ortaya koyduğu beklentilerde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ekonomiste göre krizin yarattığı şok iç talebi frenleyecek, bu da enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletecek.

Kara'nın öngörüsündeki kritik nokta ise para politikasının takvimi oldu. Eski başekonomist, faiz indirim sürecinin ekim ayında başlayacağı yönündeki tahminini yineledi ve piyasa beklentilerinin de zamanla kendi görüşüne yaklaştığını dile getirdi.

Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve ekimde faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor.'

Ekonomist Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:

Ekonomist Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:
twitter.com

'Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve Ekim'de faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor.'

Büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e çekti.

Büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e çekti.

Kara'nın değerlendirmesi yalnızca faiz cephesiyle sınırlı kalmadı. Eski başekonomist, fon krizinin ekonomi üzerindeki etkisinin büyüme beklentisine de yansıdığını açıkladı.

Kara, 30 Eylül'de yaptığı paylaşımda ekonomideki yavaşlamanın üç kanal üzerinden belirginleşeceğini öngörmüştü: likidite, varlık ve güven. Bir başka deyişle piyasadaki nakit sıkışıklığı, varlık değerlerindeki kayıplar ve ekonomiye duyulan güvenin sarsılması, harcama ve yatırım kararlarını aynı anda baskılayabilecekti. Kara, aradan geçen sürede yaşanan gelişmelerin bu görüşünü giderek güçlendirdiğini söyledi.

Ekonomistin büyüme revizyonuna ilişkin sözleri şöyle: 'Fon krizinin hemen ardından yaptığım yorumda likidite, varlık ve güven etkisi üzerinden ekonomideki yavaşlamanın belirginleşeceğini öngörmüştüm. Geçen zaman içindeki gelişmeler bu görüşümü giderek güçlendirdi. Bu yılın toplamına dair büyüme tahminimi yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e çekiyorum.'

Yarım puanlık bu aşağı yönlü revizyon, fon krizinin etkisinin finansal piyasalarla sınırlı kalmayıp reel ekonomiye de uzandığına işaret ediyor. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın atacağı bir sonraki adıma çevrilmiş durumda.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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