Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara Faiz İndirimi İçin Tarih Verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, piyasaları sarsan fon krizinin ardından faiz ve büyüme beklentilerini yeniden paylaştı. Kara, talebin yavaşlayacağı ve enflasyonun dizginleneceği görüşünü koruduğunu belirterek faiz indiriminin ekim ayında başlayacağını öngördü. Ekonomist, bu yılki büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etti.
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Hakan Kara: "Tahminlerimi aynen koruyorum, piyasa da bu görüşe yakınsıyor."
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Ekonomist Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:
Büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e çekti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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