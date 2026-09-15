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Delikanlı Erken Final Yapmıştı: Melis Sezen'den Mert Ramazan Demir Sorusuna Yanıt

Delikanlı Erken Final Yapmıştı: Melis Sezen'den Mert Ramazan Demir Sorusuna Yanıt

Show tv Mert Ramazan Demir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 11:41
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Melis Sezen ve Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz aylarda ekranlara gelen Delikanlı dizisinde aynı kadroda yer almıştı. Dizi beklenenden kısa sürede final yaptı ve iki oyuncunun yolu böylece ayrıldı. Bir etkinlik çıkışında objektiflere yansıyan Sezen'e, muhabirler tarafından eski dizi arkadaşıyla ilgili bir soru yöneltildi. Ünlü oyuncunun kamera karşısında verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: 2.Sayfaofficial

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Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile Show TV'nin Delikanlı dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile Show TV'nin Delikanlı dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Show TV ekranlarında bu yılın başında yayınlanmaya başlayan Delikanlı, imkansız bir aşkın gölgesinde büyüyen sert bir intikam hikâyesini konu alıyordu. Yapımın başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in yanı sıra Salih Bademci ile Mina Demirtaş paylaşıyordu. Sezen dizide hemşire Hazan'ı, Demir ise onun büyük aşkı Yusuf'u canlandırıyordu. İkilinin ekrandaki uyumu yayın döneminde sıkça konuşuldu ve dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi topladı. Ancak beklenen ilgiye rağmen Delikanlı, reyting rekabetinde tutunamayarak takvimin ilerisinde final kararı aldı.

Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile yeniden oynar mısın sorusuna 'Allah bilir' yanıtını verdi.

Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile yeniden oynar mısın sorusuna 'Allah bilir' yanıtını verdi.

Röportaj sırasında bir muhabir, Sezen'e Delikanlı'daki partneri Mert Ramazan Demir ile yeniden bir projede birlikte oynayıp oynamayacağını sordu. Sezen, soruya gülümseyerek 'Allah bilir' karşılığını verdi ve konuyu daha fazla açmadı. Kısa ve muğlak yanıt, videonun paylaşıldığı dakikalar içinde sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar sorunun yersiz olduğunu savunurken bazıları da Sezen'in cevabını beğeniyle karşıladı. Delikanlı'nın erken final yapmasının ardından ikilinin yeniden bir arada görünüp görünmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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