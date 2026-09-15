Delikanlı Erken Final Yapmıştı: Melis Sezen'den Mert Ramazan Demir Sorusuna Yanıt
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Melis Sezen ve Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz aylarda ekranlara gelen Delikanlı dizisinde aynı kadroda yer almıştı. Dizi beklenenden kısa sürede final yaptı ve iki oyuncunun yolu böylece ayrıldı. Bir etkinlik çıkışında objektiflere yansıyan Sezen'e, muhabirler tarafından eski dizi arkadaşıyla ilgili bir soru yöneltildi. Ünlü oyuncunun kamera karşısında verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Kaynak: 2.Sayfaofficial
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Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile Show TV'nin Delikanlı dizisinde başrolü paylaşmıştı.
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Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile yeniden oynar mısın sorusuna 'Allah bilir' yanıtını verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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