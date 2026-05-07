Show TV’nin Dev Bütçeli Dizisi Erken Final Kararı Aldı

Senaryoyu Aybike Ertürk kaleme alırken yönetmen koltuğunda ilk bölümlerde Zeynep Günay yer almıştı ve Günay’ın 5. bölüm itibarıyla projedeki görevini devrettiği belirtilmişti.

Delikanlı, yayın hayatına yüksek beklentiyle başlamıştı. Yapımın yaklaşık 32 milyon liralık bütçesi olduğu ifade edilmişti. Bu rakam son dönemin dikkat çeken maliyetlerinden biri olarak değerlendirilirken dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu da sosyal medyada gündemdi. Özellikle başrol oyuncularının performansı izleyicinin dikkatini çekmişti. Buna rağmen yapım için erken final kararı alındı.