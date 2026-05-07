Show TV’nin Dev Bütçeli Dizisi Erken Final Kararı Aldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 17:59

Delikanlı dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Show TV ekranlarında yayınlanan yapım için final kararı alındı. Dizinin ekran macerası kısa sürecek. Başrollerde yer alan oyuncu kadrosu dikkat çekmişti. Yapım yüksek bütçesiyle de konuşuluyordu. Son dönemin iddialı projeleri arasında gösterilen dizi için net tarih belli oldu. Delikanlı yakında ekranlara veda edecek. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Show TV’de yayınlanan Delikanlı dizisi için final kararı verildi.

Dizi pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Yapımın başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyordu. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi kısa sürede gündeme gelmişti. Ancak yapımın ekran yolculuğu uzun sürmeyecek. Delikanlı dizisinin 7. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Dizinin şu anda 6. bölüm çekimleri devam ediyor.

Senaryoyu Aybike Ertürk kaleme alırken yönetmen koltuğunda ilk bölümlerde Zeynep Günay yer almıştı ve Günay’ın 5. bölüm itibarıyla projedeki görevini devrettiği belirtilmişti. 

Delikanlı, yayın hayatına yüksek beklentiyle başlamıştı. Yapımın yaklaşık 32 milyon liralık bütçesi olduğu ifade edilmişti. Bu rakam son dönemin dikkat çeken maliyetlerinden biri olarak değerlendirilirken dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu da sosyal medyada gündemdi. Özellikle başrol oyuncularının performansı izleyicinin dikkatini çekmişti. Buna rağmen yapım için erken final kararı alındı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın