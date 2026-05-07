Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin Veda Paylaşımı Yaptı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 17:25

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya yayın hayatına devam ederken geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümde beklenmedik bir veda yaşandı. Müslüm karakterine hayat veren Tolga Tekin diziden ayrıldı. Başarılı oyuncu son bölümün ardından karakterine ve ekibe sosyal medya hesabından veda etti. Gelin detaylara geçelim…

İki sezondur Kanal D’de devam eden Eşref Rüya aksiyonu kesmeden sezon finali hazırlığında.

Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkan dizide Tolga Tekin kemik kadroda yer alıyor ve Müslüm’e hayat veriyordu. Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref Tek’in sağ kolu rolündeydi. Ancak senaryo gereği Müslüm’ün hikayesi ölümle son buldu.

Tolga Tekin Eşref Rüya için veda paylaşımı yapmayı es geçmedi.

Ünlü oyuncu şu sözlere yer verdi 👇

“Bir serüvenin daha sonuna geldik efenim.Öncelikle yapımcılarım sevgili Timur ve Burak beye,Banu’ya,Gözde’ye hep yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.Senaristimiz güçlü kalem Ethem ve ekibine,yönetmenlerimiz sevgili Uluç ve Kadir’e,kamera arkasındaki bütün özverili,gecesini gündüzüne katan o muhteşem ekibe.Saç-makyaj,kostüm,sanat ekibine,aksiyon yönetmenimiz Uğur ve ekibine,bütün oyuncu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.Müslüm’ü çok sevdim ve severek oynadım,umarım siz de severek izlemişsinizdir.Başka projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ❤️🙏👊 #müslüm”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
