Reytinglerde Halef'i Geçip Lider Olan Sevdiğim Sensin'in Sezon Finali Tarihi Açıklandı

Esra Demirci
07.05.2026 - 17:01

Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, aldığı reytinglerle ismini yeni sezona yazdırmayı başardı. Perşembe akşamları yayınlanan dizi, lider olan Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayarak zirveye oturmuştu. 2. sezon onayı alan Sevdiğim Sensin'in ne zaman sezon finali yapacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, kısa sürede perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın rakibi olarak yılbaşının ardından yayınlanmaya başlayan Sevdiğim Sensin, senaryosuyla çok beğenildi ve ismini zirveye yazdırdı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı dizinin reyting sıralamasında 1. sıraya çıkmasının ardından 2. sezon onayı alması kaçınılmaz olurken sevilen dizinin sezon finali tarihi açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe günü sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
