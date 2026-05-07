Survivor'dan Elenen Nisanur, Yarışmada Regl Olup Olmadıklarını Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2026 - 15:47

Survivor 2026 yarışmacılarından Nisanur Güler, birleşme partisi öncesinde elenerek yarışmaya veda etmişti. Instagram hesabından Survivor'a dair merak edilenleri yanıtlayan Nisanur, Survivor'da regl döneminin nasıl geçtiği ve kadın yarışmacıların regl olup olmadıkları konusunda açıklama yaptı.

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Nisanur, birleşme partisinden hemen önce yarışmaya veda etmişti. Survivor'dan elenmesinin ardından yarışma hakkında yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Nisanur, Instagram hesabında düzenlediği soru - cevap etkiliğinde merak edilenleri yanıtladı.

Bir takipçisinin 'Survivor'da regl oluyor musunuz? Oluyorsanız ne yapıyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Nisanur, açıklamasında 'Regl olmuyorduk bir noktadan sonra vücudunuz şişmeye başlıyordu orada belirli besini alamadığımız için. Pirinç dışında hiçbir şey yiyemiyorduk. Besin alamadığımız ve çok sıcak bir ortamda olduğumuz için regl olamıyorduk. Amazon kadınına dönüşüyorsun bir noktadan sonra' ifadelerini kullandı.

Survivor Nisanur'un regl açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
