Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılıp O Dizinin Kadrosuna Dahil Olmuştu, Partneri Belli Oldu

Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2026 - 10:31

Kızılcık Şerbeti'nde Yağız karakteriyle Feyza Civelek'in partneri olan Gökberk Demirci, geçtiğimiz günlerde fenomen diziye veda etmişti. Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Haysiyetsiz dizisinin kadrosuna dahil olan Gökberk Demirci'nin yeni dizisindeki partneri belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar gerçekleşiyor.

Şerbo'ya Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in partneri Yağız olarak dahil olan Gökberk Demirci, hikayesinin bitmesi üzerine dizi kadrosuna veda etmişti. Ayrılığı henüz duyurulan oyuncunun yine Kızılcık Şerbeti'nde rol alan ve yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından kadrodan çıkarılan Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyetsiz'le anlaştığı açıklanmıştı. 

Haysiyetsiz dizisinde Doğukan Güngör'ün abisini canlandırmaya hazırlanan Gökberk Demirci'nin dizideki partneri belli oldu.

Genç oyuncu Aybüke Yılmaz, Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyetsiz'de Gökberk Demirci'nin partneri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce Sahipsizler dizisinde rol alan Aybüke Yılmaz, Haysiyet dizisinde Gökberk Demirci'nin canlandıracağı Tufan'ın eşi Yıldız olarak karşımıza çıkacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
