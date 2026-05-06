Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın Final Tarihini Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2026 - 16:52

Survivor 2026'da beklenen büyük final yaklaşmaya başladı. Survivor'un bu seneki finalinin ne zaman yapılacağı belli olmazken Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın final tarihini açıkladı.

Survivor 2026'nın ne zaman final yapacağı belli oldu.

Kaos ve mücadelenin asla bitmediği Survivor'da finale haftalar kaldı. Büyük final hakkında ilk açıklama ise Survivor Ekstra programında geldi. Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı Survivor'ın merakla beklenen finali için tarih verdi ve 'Beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan bir sezon oluyor. Çok mutluyuz. Finali 17-18-19 Haziran tarihlerinde yapmayı planlıyoruz. Belirli bir noktadan sonra halk oylamasını kaldırmayı planlıyoruz. Sadece performans ön planda olacak. Adaletli bir sistem yaptığımızı düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2026'nın yarı finallerinin 17-18 Haziran, büyük finalinin ise 19 Haziran tarihinde ekrana gelmesi bekleniyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
