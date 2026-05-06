Reyting Uzmanı, Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerinin Reyting Düşürdüğünü Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
Yerli dizilerdeki öpüşme sahneleri sosyal medyada yoğun rağbet görse de reyting uzmanı, yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinin reytinglere etkisini açıkladı. Reyting uzmanına göre dizilerdeki öpüşme sahneleri anlık reytinglerin düşmesine neden oluyor.

Seyirciler, tutkunu oldukları yerli dizilerdeki çiftlerin öpüşmesini büyük coşkuyla karşılasa da reyting uzmanı olayın tam tersi olduğunu açıkladı.

X'teki reyting uzmanı, yerli dizilerdeki öpüşme sahnelerinin reytinglere etkisi hakkında bir paylaşım yaptı. Uzmanın açıklamasına göre dizilerdeki öpüşme ve yakınlaşma sahneleri anlık reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oluyor.

İşte reyting uzmanının dizilerdeki öpüşme ve yakınlaşma sahnelerinin reytinglere etkisini açıkladığı o paylaşım:

'TV'de tüm öpüşmeler, yakınlaşmalar anlık reytingi düşürür. Ailelerin çoğu dizileri çocukla izliyor, çocuklarının öpüşme yakınlaşma görmesini istemiyorlar. Bir diziye özel bir durum değil yani bu her dizi için geçerli.'

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
