Survivor’da Nagihan’ın Lina’ya Sözleri Gündem Oldu, Acun Ilıcalı O Anları Anlattı

Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2026 - 17:35

Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, yarışmadaki Nagihan ve Lina tartışması hakkında konuştu. Nagihan'ın ailesi olmayan Lina'ya 'Senin ailen olmayabilir herkesin ailesi var' demesi üzerine Acun Ilıcalı çileden çıkmıştı. Ilıcalı o olayın perde arkasını Survivor Ekstra'da anlattı.

Finale doğru ilerleyen Survivor'a geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Lina arasındaki tartışma damga vurmuştu.

Ailelerle iletişim ödüllü oyunda Nagihan'ın Lina'ya çıkışı herkesi şoke etmişti. Oyun sırasında Lina'nın adını söylediğini duyan Nagihan sinirlerine hakim olamayarak genç yarışmacının yüzüne su fırlatmış ve Lina'ya 'Senin ailen olmayabilir herkesin ailesi var' demişti. Söz konusu anların ardından Acun Ilıcalı, Nagihan'a müdahale ederek “Sen diyorsun ki ben ayrıcalıklı bir yarışmacıyım. Bana konuşmayın'  ifadelerini kullanmıştı. Ilıcalı, Lina ve Nagihan olayının detaylarını ilk kez açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın Lina ve Nagihan olayı hakkında açıklaması:

“Lina annesini 3 yıl önce kaybetmiş, babası ortada yok. Aile ödülünde arkadaşı izin alamam, gelemem dedi, Lina hüngür hüngür ağladı. Çekimi durdurduk. 1 günlük izin aldırabildik. Bu kıza aileden vurulur mu? Nagihan’a hiç yakışmadı.”

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
