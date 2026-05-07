Bayhan ve Kubat'ın Ardından Gassal'ın 4. Sezon Şarkıcısı Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2026 - 13:57

TRT Tabii’nin dikkat çeken yapımlarından Gassal, daha ilk sezonundan itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Hikayesi kadar müzikleriyle de öne çıkan dizide, her sezon farklı bir sanatçının yorumuna yer verildi. İlk sezonda Şahin Kendirci’nin sesiyle hayat bulan şarkılar, ikinci sezonda Bayhan, üçüncü sezonda ise Kubat tarafından seslendirildi. Şimdi ise gözler dördüncü sezona çevrildi. Yeni sezonda izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor: Arabesk müziğin efsane kadın seslerinden biri, dizinin müziklerine damga vuracak.

KAYNAK: Akif Yaman

TRT Tabii platformunun popüler dizisi Gassal, 4. sezon onayı aldı.

Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı Gassal kısa sürede fenomen haline geldi. Yeni sezonları arka arkaya yayınlanan Gassal'ın 4. sezon onayı gecikmeden gelirken dizinin yeni sezonunda yer alacak şarkıcı şimdiden merak yarattı.

İlk sezonunda Şahin Kendirci'nin, ikinci sezonunda Bayhan'ın ve üçüncü sezonunda da Kubat'ın yer aldığı Gassal'ın 4. sezonunda şarkılarını seslendirecek ünlü şarkıcıyı Akif Yaman açıkladı.

Akif Yaman'ın özel haberine göre Gassal'ın 4. sezonunda arabeskin efsane ismi Kibariye yer alacak.

Ünlü sanatçı Kibariye, TRT Tabii'nin fenomen dizisi Gassal'ın 4. sezonunda şarkılarını seslendirerek sezona damga vuracak.

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
