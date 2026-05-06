110 Milyar Dolarlık Dev Medya Anlaşmasına Dava Açıldı: Birleşme Krizi Büyüyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.05.2026 - 17:57

Medya sektöründe gündem olan büyük birleşme planına yeni bir itiraz geldi. Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasında planlanan anlaşma yeniden tartışılmaya başladı. ABD’de açılan dava süreci dikkat çekti. Dijital platform kullanıcılarının da sürece dahil olması konuşuldu. Anlaşmanın sektördeki rekabeti etkileyebileceği öne sürüldü. Şirketlerden gelen açıklamalar da gündeme taşındı. Süreç medya dünyasında yakından takip ediliyor.

Kaynak: Independent

Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasında planlanan birleşme için yeni bir dava açıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose Federal Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Davayı açan 5 kişi anlaşmaya itiraz ettiklerini açıkladı. Başvuruda dijital yayın sektöründeki rekabetin zarar göreceği öne sürüldü. Davacılar Paramount+ platformuna üye olduklarını ya da üye olacaklarını belirtti. Birleşmenin gerçekleşmesi halinde kullanıcıların daha yüksek ücret ödemek zorunda kalabileceğini savundu. Ayrıca platformlarda yayınlanan içeriklerin sayısının azalabileceği iddia edildi. Yapımların kalitesinin düşebileceği de dilekçede yer aldı.

Davacılar Skydance’in medya alanında daha büyük bir güç haline gelmeye çalıştığını ileri sürdü.

Şirketin daha önce Paramount ile birleştiği hatırlatıldı. Bu sürecin ardından Warner Bros. Discovery için yeni adım atılmasının rekabet açısından sorun yaratabileceği savunuldu. Dava dilekçesinde CBS News ile ilgili iddialar da yer aldı. Davacılar, Skydance’in Paramount birleşmesine onay almak amacıyla CBS News yayın çizgisini Beyaz Saray’ın beklentilerine yaklaştırdığını öne sürdü. Paramount Skydance cephesi ise bu suçlamaları kabul etmedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ayrıca birleşmenin yaratıcılığı destekleyeceği ve kullanıcılar açısından olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edildi. ABD’de bu tür tekel karşıtı bireysel davaların genellikle başarıya ulaşmadığı biliniyor. Buna rağmen davacıların tazminat talebinde bulunabileceği konuşuluyor. Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery birleşmesinin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Ancak anlaşmanın ABD federal hükümeti tarafından incelenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
