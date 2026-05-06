110 Milyar Dolarlık Dev Medya Anlaşmasına Dava Açıldı: Birleşme Krizi Büyüyor

Şirketin daha önce Paramount ile birleştiği hatırlatıldı. Bu sürecin ardından Warner Bros. Discovery için yeni adım atılmasının rekabet açısından sorun yaratabileceği savunuldu. Dava dilekçesinde CBS News ile ilgili iddialar da yer aldı. Davacılar, Skydance’in Paramount birleşmesine onay almak amacıyla CBS News yayın çizgisini Beyaz Saray’ın beklentilerine yaklaştırdığını öne sürdü. Paramount Skydance cephesi ise bu suçlamaları kabul etmedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ayrıca birleşmenin yaratıcılığı destekleyeceği ve kullanıcılar açısından olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edildi. ABD’de bu tür tekel karşıtı bireysel davaların genellikle başarıya ulaşmadığı biliniyor. Buna rağmen davacıların tazminat talebinde bulunabileceği konuşuluyor. Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery birleşmesinin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Ancak anlaşmanın ABD federal hükümeti tarafından incelenmeye devam ettiği belirtiliyor.