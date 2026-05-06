Yeraltı Hayranlarının Bayılacağı 11 Yabancı Dizi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.05.2026 - 07:31 Son Güncelleme: 06.05.2026 - 07:35

Yeraltı dizisinin büyüleyici mafya dünyası, güç mücadelesi ve ihanet dolu sokakları sizi derinden etkilediyse, bu karanlık atmosferin benzerini dünya sinemasının en başarılı yapımlarında da bulabilirsiniz. Organize suçun gizli dünyası, sadakat ve ihanetin iç içe geçtiği hikayeler, güçlü karakterlerin çıkar savaşları ve dahasıyla tüm bunlar yabancı dizi dünyasının en kaliteli örneklerinde de ustalıkla işleniyor. Bu liste, Yeraltı'nın atmosferini ve hikaye yapısını seven izleyiciler için özenle seçilmiş yapımlardan oluşuyor. Hem klasik hem de modern dönemin en iyi organize suç dizilerini keşfederek, karanlık dünyaların derinliklerine yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Peaky Blinders (2013-2022)

1920'li yılların Birmingham'ında geçen bu İngiliz yapımı, Cillian Murphy'nin canlandırdığı Tommy Shelby liderliğindeki Peaky Blinders çetesinin yükselişini anlatıyor. IMDB puanı 8.8 olan dizi, Helen McCrory, Paul Anderson ve Tom Hardy gibi güçlü oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'sinde faaliyet gösteren bu organize suç örgütü, bahis, kaçakçılık ve şiddetle güç kazanırken, aile bağları ve sadakat kavramları sürekli test ediliyor.

Yeraltı hayranları, Peaky Blinders'ın karanlık atmosferi ve güç savaşlarında kendilerini bulacaklar; çünkü her iki yapım da sokak kurallarının geçerli olduğu dünyalarda sadakat ve ihanetin ince çizgisini ustaca işliyor. The Guardian'dan Rebecca Nicholson, diziyi 'stilistik olarak büyüleyici, karakterlerin psikolojik derinliği açısından ise son derece tatmin edici bir suç destanı' olarak nitelendiriyor.

The Sopranos (1999-2007)

James Gandolfini'nin unutulmaz Tony Soprano karakteriyle televizyon tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu HBO yapımı, New Jersey'li bir mafya liderinin aile ve iş hayatı arasındaki dengesi kurmaya çalıştığı hikayeyi anlatıyor. IMDB puanı 9.2 ile tüm zamanların en yüksek puanlı dizileri arasında yer alıyor. Edie Falco, Lorraine Bracco ve Steven Van Zandt gibi oyuncular da dizinin güçlü kadrosunu oluşturuyor. Altı sezon boyunca Tony'nin psikolojik çöküşü, aile içi çatışmalar ve organize suç dünyasının karmaşık ilişkileri derinlemesine işleniyor.

Yeraltıseverleri bu yapımda mafya dünyasının gerçekçi tasviri ve güç ilişkilerinin karmaşıklığında tanıdık duygular yaşayacaklar. Rolling Stone dergisinden Alan Sepinwall, 'The Sopranos'u televizyon tarihinin en karmaşık ve psikolojik olarak zengin suç hikayesi' olarak tanımlıyor.

Narcos (2015-2017)

Pablo Escobar'ın hayat hikayesini konu alan bu Netflix yapımı, 1980'li yılların Kolombiya'sında uyuşturucu kartelleriyle DEA ajanlarının mücadelesini anlatıyor. Wagner Moura'nın muhteşem Escobar performansı ve Boyd Holbrook, Pedro Pascal'ın rol aldığı dizinin IMDB puanı 8.8. Üç sezon süren yapım, Medellín ve Cali kartellerinin yükseliş ve çöküş hikayelerini gerçek olaylardan yola çıkarak dramatik bir dille sunuyor. Hem İspanyolca hem de İngilizce diyalogların kullanıldığı dizi, dönemin sosyal ve politik ortamını da başarıyla yansıtıyor.

Organize suç dünyasının uluslararası boyutu, güç mücadeleleri ve sadakat kavramları açısından Yeraltı hayranlarının ilgisini çekecek bir yapım. Variety'den Caroline Framke, 'Narcos'u gerçek olaylarla kurgu arasındaki mükemmel dengeyi kuran, hem eğlendiren hem düşündüren bir başyapıt' olarak değerlendiriyor.

Gomorrah (2014-2021)

İtalyan organize suçunun kalbi Napoli'de geçen bu yapım, Camorra'nın günümüz faaliyetlerini son derece gerçekçi bir şekilde perdeye taşıyor. Salvatore Esposito, Marco D'Amore gibi İtalyan oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizinin IMDB puanı 8.6. Roberto Saviano'nun aynı adlı kitabından uyarlanan yapım, beş sezon boyunca farklı kılanların güç mücadelelerini, uyuşturucu ticaretini ve sokak seviyesindeki çatışmaları çıplak gerçeklikle sunuyor. Dizi, romantikleştirme yapmadan organize suçun acımasız dünyasını gözler önüne seriyor.

Yeraltı'nın sokak gerçekçiliği ve mafya dünyasının karanlık yüzünü sevenlerin kesinlikle izlemesi gereken bir yapım çünkü her iki dizi de organize suçun günlük yaşamdaki etkilerini samimi bir dille anlatıyor. The New York Times'tan Mike Hale, 'Gomorrah'ı modern televizyonun en acımasız ve gerçekçi suç draması' olarak tanımlıyor.

Ozark (2017-2022)

Jason Bateman'ın başrolünde yer aldığı bu Netflix yapımı, Chicago'lu bir finansal danışmanın Meksikalı uyuşturucu karteli için para aklama operasyonunu Missouri'nin Ozark bölgesinde yürütme mücadelesini anlatıyor. Laura Linney, Julia Garner ve Tom Pelphrey gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizinin IMDB puanı 8.5. Dört sezon süren yapım, Marty Byrde ailesinin hayatta kalma mücadelesini, yerel suç örgütleriyle kurdukları tehlikeli ilişkileri ve sürekli artan gerilimi ustaca işliyor. Aile bağları, sadakat ve hayatta kalma içgüdüsü hikayenin merkezinde yer alıyor.

Yeraltı hayranları Ozark'ta benzer aile dinamikleri ve güç ilişkileri bulacaklar; her iki yapım da sıradan insanların organize suç dünyasında nasıl dönüştüklerini gösteriyor. Entertainment Weekly'den Kristen Baldwin, diziyi 'gerilim dolu bir hayatta kalma hikayesi ve aile dramı' olarak nitelendiriyor.

The Wire (2002-2008)

Baltimore şehrinin farklı kesimlerini beş sezon boyunca derinlemesine inceleyen bu HBO klasiği, IMDB puanı 9.3 ile televizyon tarihinin zirvesinde yer alıyor. Dominic West, Idris Elba, Michael K. Williams gibi oyuncuların yanı sıra gerçek Baltimore sakinlerinin de rol aldığı yapım, uyuşturucu ticaretinden eğitime, politikadan medyaya kadar şehrin tüm katmanlarını ele alıyor. David Simon'ın yarattığı bu başyapıt, polisler ve suçlular arasındaki kedi fare oyununu, sosyal adalet meselelerini ve sistemik sorunları gerçekçi bir perspektifle sunuyor.

Yeraltıseverleri The Wire'da sokak kültürü, organize suç yapılanması ve güç mücadelelerinin daha geniş bir sosyal bağlamda işlendiğini görecekler. Time dergisinden James Poniewozik, 'The Wire'ı modern televizyonun en büyük başarısı ve Amerikan suç dramlarının zirve noktası' olarak tanımlıyor.

Boardwalk Empire (2010-2014)

1920'li yılların Atlantic City'sinde yasaklama döneminde geçen bu HBO yapımı, Steve Buscemi'nin canlandırdığı siyasetçi ve suçlu Nucky Thompson'ın hikayesini anlatıyor. Kelly Macdonald, Michael Shannon, Michael Pitt gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizinin IMDB puanı 8.6. Terence Winter ve Martin Scorsese'nin yapımcılığında hazırlanan dizi, beş sezon boyunca alkol kaçakçılığı, siyasi yolsuzluk ve organize suç örgütleri arasındaki güç mücadelelerini dönemin atmosferiyle birlikte sunuyor. Gerçek tarihsel karakterlerden ilham alan yapım, 1920'lerin Amerika'sının karanlık yüzünü ortaya koyuyor.

Yeraltı hayranları bu yapımda benzer güç oyunları, siyaset-suç ilişkisi ve sadakat kavramlarını bulacaklar çünkü her iki dizi de karanlık dünyalarda hayatta kalma mücadelesini işliyor. The Wall Street Journal'dan Nancy Dewolf Smith, 'Boardwalk Empire'ı görsel bir şölen ve karakter gelişimi açısından mükemmel bir yapım' olarak değerlendiriyor.

Sons of Anarchy (2008-2014)

Kaliforniya'nın kurgusal Charming kasabasında faaliyet gösteren motosiklet çetesi SAMCRO'nun hikayesini anlatan bu FX yapımı, Charlie Hunnam, Katey Sagal, Ron Perlman gibi oyuncuları bir araya getiriyor. IMDB puanı 8.6 olan dizi, yedi sezon boyunca çete üyelerinin aile bağları, sadakat kavramları ve yasadışı faaliyetler arasındaki dengeyi kurma mücadelesini anlatıyor. Kurt Sutter'ın yazdığı yapım, şiddet, ihanet ve aşk temalarını motosiklet kültürü çerçevesinde işleyerek özgün bir suç draması yaratıyor.

Yeraltıseverleri Sons of Anarchy'de benzer kardeşlik bağları, çıkar çatışmaları ve sokak adaleti kavramlarını keşfedecekler. The Los Angeles Times'tan Mary McNamara, diziyi 'modern western ve suç dramının mükemmel karışımı' olarak tanımlıyor.

Breaking Bad (2008-2013)

Bryan Cranston'ın Walter White karakteriyle televizyon tarihine geçen bu AMC yapımı, kanser teşhisi konan bir kimya öğretmeninin uyuşturucu üreticisine dönüşüm hikayesini anlatıyor. Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris gibi oyuncuların yer aldığı dizinin IMDB puanı 9.5 ile tüm zamanların en yüksek puanlı yapımları arasında. Beş sezon süren dizi, Walter'ın ahlaki çöküşünü, aile ilişkilerinin bozulmasını ve organize suç dünyasında tutunma mücadelesini psikolojik derinlikle işliyor. Vince Gilligan'ın yaratımı, karakter gelişimi açısından televizyon tarihinin en başarılı örneklerinden.

Yeraltı hayranları Breaking Bad'de benzer dönüşüm hikayeleri, güç mücadeleleri ve ahlaki ikilemler bulacaklar çünkü her iki yapım da sıradan insanların suç dünyasındaki değişimini ustalıkla anlatıyor. The New Yorker'dan Emily Nussbaum, 'Breaking Bad'i televizyon dramasının en mükemmel örneklerinden biri' olarak nitelendiriyor.

Power (2014-2020)

Omari Hardwick'in canlandırdığı James 'Ghost' St. Patrick'in New York'ta gece kulübü sahibi ve uyuşturucu satıcısı olarak sürdürdüğü çifte yaşam hikayesini anlatan bu Starz yapımı, IMDB puanı 8.0 ile büyük beğeni topladı. Lela Loren, Naturi Naughton, Joseph Sikora gibi oyuncuların rol aldığı dizi, altı sezon boyunca Ghost'un meşru iş dünyasına geçme çabalarını, aile ilişkilerini ve organize suç dünyasındaki konumunu koruma mücadelesini anlatıyor. 50 Cent'in yapımcılığında hazırlanan yapım, modern New York'un elit çevrelerinde geçiyor.

Yeraltıseverleri Power'da benzer ikiyüzlü yaşam temaları, güç ilişkileri ve sadakat çatışmalarını keşfedecekler. USA Today'den Kelly Lawler, diziyi 'modern suç dramalarının en heyecan verici örneklerinden biri' olarak tanımlıyor.

Top Boy (2011-2019, 2019-2023)

Londra'nın doğu kesimlerinde geçen bu İngiliz yapımı, uyuşturucu satıcılarının hayat mücadelesini ve sokak kültürünü gerçekçi bir dille anlatıyor. Ashley Walters, Kane Robinson (Kano), Micheal Ward gibi oyuncuların yer aldığı dizinin IMDB puanı 8.4. İlk olarak Channel 4'te başlayan, daha sonra Netflix tarafından devam ettirilen yapım, Hackney ve Tower Hamlets bölgelerinin sosyal sorunlarını, gençlerin suça yönelme nedenlerini ve sokak çetelerinin iç dinamiklerini samimi bir yaklaşımla sunuyor. Drake'in yapımcı olarak katılmasıyla uluslararası tanınırlık kazanan dizi, İngiliz rap kültürünü de hikayenin içine dahil ediyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
