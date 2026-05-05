Sihirli Annem'in Ceren'i ve Toprak'ı Yeni Filmde Neden Olmadıklarını İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2026 - 20:23 Son Güncelleme: 05.05.2026 - 20:24

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven ve Toprak’ı Jennifer Boyner bir etkinlikte beraber görüntülendi. Sihirli Annem:Periler Okulu isimli yeni devam filmde neden yer almadıklarını ise sonunda açıkladılar. “Anlaşamadık” itirafı dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damga vuran, çocukluğumuzun en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem, yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Periler, büyüler ve sıcacık aile hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan efsane dizi, hem çocukların hem de yetişkinlerin gönlünde taht kurmuştu. Geçtiğimiz yıl ise bu nostalji rüzgarı yeniden esmiş, “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmiyle ekip yıllar sonra adeta tam kadro geri dönerek büyük heyecan yaratmıştı. 

Ardından gelen haberle hayranların sevinci katlanmış, serinin devamı olan “Sihirli Annem: Periler Okulu” filminin 15 Mayıs’ta vizyona gireceği duyurulmuştu.

Ancak bu kez dikkat çeken detay kadronun tam olmamasıydı.

Orijinal dizide ve ilk filmde Cem, Ceren, Toprak ve Çilek karakterlerine hayat veren isimlerin yeni filmde yer almıyor oluşu izleyicinin gözünden kaçmadı. Gizem Güven, Jennifer Boyner, Zeynep Özkaya ve Buğra Özmüldür’den ise uzun süre konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, Periler Okulu filminde neden yer almadıklarını ilk kez açıkladı.

İkilinin utangaç ve çekingen halleri dikkat çekerken, “Yani bu sefer anlaşamadık, oluyor böyle şeyler” sözleriyle durumu özetlediler. 

Yeni bir projeleri olup olmadığı sorusuna ise sosyal medyada daha aktif olacaklarını söyleyerek yanıt veren ikili, yeni filmin galasında yer almayacaklarını da özellikle belirtirken İnci Türkay’ın performansını desteklediklerini dile getirdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
