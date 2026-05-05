article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ayşe Kulin'den Romanını Müzikale Uyarlayan Tuba Ünsal'a Çok Ağır Sözler!

Ayşe Kulin'den Romanını Müzikale Uyarlayan Tuba Ünsal'a Çok Ağır Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2026 - 18:18

Ayşe Kulin, yıllar sonra “Adı Aylin” müzikaline dair sessizliğini bozdu. Tuba Ünsal’a yönelik sert sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuba Ünsal, sadece oyunculuğuyla değil; özel hayatı, cesur çıkışları ve polemikleriyle de sık sık gündeme geliyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuba Ünsal, sadece oyunculuğuyla değil; özel hayatı, cesur çıkışları ve polemikleriyle de sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isimlerle yaşadığı gerilimlerden kiracılarıyla olan tartışmalara kadar uzanan olaylı süreçlerle adından söz ettiren Ünsal, sivri dili ve dobra açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. 

Attığı her adımın olay olduğu, yaptığı her açıklamanın günlerce konuşulduğu Ünsal, hem kariyeriyle hem de magazinsel çıkışlarıyla gündemin merkezinde kalmayı başarıyor.

Tuba Ünsal’ın en çok konuşulan projelerinden biri de 2022 yılında Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından sahneye uyarladığı “Adı Aylin” müzikali olmuştu, belki hatırlarsınız.

Tuba Ünsal’ın en çok konuşulan projelerinden biri de 2022 yılında Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından sahneye uyarladığı “Adı Aylin” müzikali olmuştu, belki hatırlarsınız.

Yazar Ayşe Kulin’in yakın arkadaşı ve akrabası olan Aylin Devrimel Radomisli Cates’in sıra dışı hayat hikayesini konu alan proje, daha duyurulduğu andan itibaren büyük merak uyandırmıştı. 

Ünsal’ın “hayalim” diyerek sahiplendiği yapımın galasında gözyaşlarını tutamaması hafızalara kazınırken, perde arkasında ise işler pek de beklendiği gibi gitmemişti. Prömiyer gecesinde seyircilerin salonu terk etmesi büyük bir kriz yaratmış, ardından sponsorun projeden çekilmesiyle süreç daha da çalkantılı bir hal almıştı.

Özlem Esra Ada’nın Pembe Masa programına konuk olan Ayşe Kulin ise yıllar sonra ilk kez bu projeye dair sessizliğini bozdu.

Ünsal’ın müzikale uyarladığı “Adı Aylin” hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Kulin, “Dans yok, ses yok, niye müzikal yapmaya kalktı? Çok ısrar etti. Keşke o gece de oynamasaydı. 

Sonra sahneye çıktığımda bir baktım salon boşalmış. Çok üzüldüm o kıza. Parasını koydu. Bu kadar ısrar ettiğine göre arkasını dolduracak zannettim. Lüzumsuz bir cesaretti o. Amerika’da çok para kazandı dediler, evini ipotek ettirdiğini bilmiyordum.” sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın