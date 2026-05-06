20 Yıl Sonra Dönen Şeytan Marka Giyer 2 Gişede Rekor Açılış Yaptı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.05.2026 - 17:01 Son Güncelleme: 06.05.2026 - 17:02

Şeytan Marka Giyer filminin devam halkası sinema salonlarında gösterime girdi. Yıllar sonra gelen yeni film izleyicinin ilgisini çekti. Açılış hafta sonundaki gişe rakamları dikkat çekti. İlk filme göre daha yüksek bir başlangıç yapıldı. Oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelmesi de konuşuldu. Film kısa sürede yılın öne çıkan yapımları arasına girdi. Gişe performansı sinema sektöründe gündem oldu.

Kaynak: Independent

Şeytan Marka Giyer

Emily Blunt

Anne Hathaway

Meryl Streep

Stanley Tucci

Şeytan Marka Giyer 2 filmi vizyona güçlü bir giriş yaptı.

2006 yılında yayınlanan ilk filmin ardından gelen devam halkası izleyiciyle buluştu. Film, ABD’de ilk hafta sonunda 77 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece ilk filmin açılış rakamını geride bıraktı. İlk yapım vizyona girdiğinde 27,5 milyon dolarlık başlangıç yapmıştı. Yeni film bu sonuçla yılın dikkat çeken açılışlarından birine imza attı. Dünya genelindeki toplam hasılat ise 233,6 milyon dolara ulaştı.

Yapımın bütçesinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu belirtildi.

İlk filmin bütçesi ise 40 milyon dolar seviyesindeydi. Yönetmen David Frankel yeniden projede yer aldı. Senaryo yine Aline Brosh McKenna tarafından yazıldı. Hikâye ilk filmden yaklaşık 20 yıl sonrasını anlatıyor. Anne Hathaway’in canlandırdığı Andy Sachs karakteri yeniden Runway dergisine dönüyor. Bu kez yazı işleri müdürü olarak görev yapıyor. Meryl Streep de Miranda Priestly karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Emily Blunt ve Stanley Tucci de kadroya geri dönen isimler arasında yer aldı. Devam filminin etkisiyle ilk filme olan ilgi de yeniden arttı. Nielsen verilerine göre ilk yapımın dijital platformlardaki izlenme oranında ciddi yükseliş yaşandı. Şeytan Marka Giyer 2 filmi gişe performansıyla sinema dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
