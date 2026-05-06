20 Yıl Sonra Dönen Şeytan Marka Giyer 2 Gişede Rekor Açılış Yaptı

İlk filmin bütçesi ise 40 milyon dolar seviyesindeydi. Yönetmen David Frankel yeniden projede yer aldı. Senaryo yine Aline Brosh McKenna tarafından yazıldı. Hikâye ilk filmden yaklaşık 20 yıl sonrasını anlatıyor. Anne Hathaway’in canlandırdığı Andy Sachs karakteri yeniden Runway dergisine dönüyor. Bu kez yazı işleri müdürü olarak görev yapıyor. Meryl Streep de Miranda Priestly karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Emily Blunt ve Stanley Tucci de kadroya geri dönen isimler arasında yer aldı. Devam filminin etkisiyle ilk filme olan ilgi de yeniden arttı. Nielsen verilerine göre ilk yapımın dijital platformlardaki izlenme oranında ciddi yükseliş yaşandı. Şeytan Marka Giyer 2 filmi gişe performansıyla sinema dünyasında konuşulmaya devam ediyor.