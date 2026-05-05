article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yengeç Burçlarının Battaniyeye Sarılıp Ağlayacağı 15 Aile Temalı Dizi

Yengeç Burçlarının Battaniyeye Sarılıp Ağlayacağı 15 Aile Temalı Dizi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2026 - 15:41 Son Güncelleme: 05.05.2026 - 15:51

Yengeç burcu, Ay'ın yönetimindeki su elementinin en sezgisel temsilcisidir. Zodyakın en duygusal ve koruyucu burçlarından biri olan Yengeçler için aile, güvenli bir liman ve hayatın merkezidir. Sevdiklerini beslemek, geçmişe duyduğu özlemle bugünü harmanlayan bir nostalji ve kuşaklar arasındaki köklü bağlar; bu burcun ruhu için en derin tatmin kaynaklarıdır. İzledikleri dizilerde de aynı şeyi ararlar; gerçek hissettiren ilişkiler, karmaşık ama birbirine sımsıkı bağlı aileler ve sizi ekrana çivileyen duygusal dürüstlük. Biz de sizlere derin duygular hissettirecek 15 harika diziyi derledik!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

The Crown
Dizi

The Crown

Outlander
Dizi

Outlander

Six Feet Under
Dizi

Six Feet Under

Modern Family
Dizi

Modern Family

Gilmore Girls
Dizi

Gilmore Girls

This Is Us
Dizi

This Is Us

Friday Night Lights
Dizi

Friday Night Lights

Anne with an E
Dizi

Anne with an E

Parenthood
Dizi

Parenthood

Virgin River
Dizi

Virgin River

Pachinko
Dizi

Pachinko

Call the Midwife
Dizi

Call the Midwife

Kalp Çağrısı
Dizi

Kalp Çağrısı

Brothers and Sisters
Dizi

Brothers and Sisters

Olivia Colman
Oyuncu

Olivia Colman

Imelda Staunton
Oyuncu

Imelda Staunton

Michael C. Hall
Oyuncu

Michael C. Hall

Julie Bowen
Oyuncu

Julie Bowen

Kyle Chandler
Oyuncu

Kyle Chandler

Annes Elwy
Oyuncu

Annes Elwy

Erin Krakow
Oyuncu

Erin Krakow

Calista Flockhart
Oyuncu

Calista Flockhart

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. This is Us (2016-2022)

1. This is Us (2016-2022)

This Is Us, IMDB puanı 8.7 olan NBC'nin duygusal dramıdır. Milo Ventimiglia, Mandy Moore ve Sterling K. Brown'un başrollerinde oynadığı dizi, Pearson ailesinin hikayesini anlatır. Aynı doğum gününü paylaşan üç kardeşin yetişkinlik dönemleri ile çocukluklarının iç içe geçtiği bu yapım, aile bağlarının gücünü ve travmaların nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösterir.

Yengeç burçları bu dizinin aile odaklı anlatımı ve duygusal derinliği karşısında kendilerini bulacaklardır. The Guardian eleştirmeni Adrian Horton, 'This Is Us, aile kavramını en gerçek halleriyle sunarak izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor' diye yazmıştır.

2. The Gilmore Girls (2000-2007)

2. The Gilmore Girls (2000-2007)

The Gilmore Girls, IMDB puanı 8.2 olan WB'nin klasik dramasıdır. Lauren Graham ve Alexis Bledel'in canlandırdığı anne-kız ikilisi Lorelai ve Rory'nin Connecticut'taki küçük kasaba yaşamını konu alır. Stars Hollow'un sıcak atmosferinde geçen dizi, üç kuşak kadının ilişkisini merkeze alarak aile dinamiklerini ustalıkla işler.

Bu dizi Yengeç burcunun nostaljik ruhuna ve koruyucu anne-çocuk bağlarına olan ilgisine mükemmel şekilde hitap eder. Entertainment Weekly'den Ken Tucker, 'Dizinin kalbi anne-kız bağındaki samimiyette atıyor' yorumunu yapmıştır.

3. Parenthood (2010-2015)

3. Parenthood (2010-2015)
image.tmdb.org

Parenthood, IMDB puanı 8.3 olan NBC dramasıdır. Peter Krause, Lauren Graham ve Monica Potter'ın oynadığı dizi, Berkeley'deki geniş Braverman ailesinin günlük hayat mücadelelerini anlatır. Dört yetişkin kardeş ve ailelerinin yaşadığı zorluklar, sevinçler ve birbirleri için verdikleri destekle şekillenen hikaye, modern aile kavramını derinlemesine işler.

Yengeç burçları, ailenin her ferdine gösterilen eşit ilgi ve koruyucu sevginin ön planda olduğu bu dizide kendilerini bulurlar.

4. Six Feet Under (2001-2005)

4. Six Feet Under (2001-2005)

Six Feet Under, IMDB puanı 8.7 olan HBO'nun çığır açan dramasıdır. Peter Krause, Michael C. Hall ve Frances Conroy'un başrollerinde oynadığı dizi, Fisher ailesi cenaze evinin hikayesini anlatır. Ölüm temasının sürekli varlığıyla aile üyelerinin yaşamla kurdukları ilişki derinlemesine sorgulanır.

Bu dizinin ölüm karşısında ailenin birbirine sahip çıkması ve duygusal bağların gücü, Yengeç burcunun koruyucu doğasına hitap eder. The New York Times eleştirmeni Mike Hale, 'Six Feet Under, aile kavramını en çıplak gerçekliğiyle sunuyor' demiştir.

5. Friday Night Lights (2006-2011)

5. Friday Night Lights (2006-2011)

Friday Night Lights, IMDB puanı 8.6 olan NBC dramasıdır. Kyle Chandler ve Connie Britton'ın canlandırdığı Coach Taylor ve karısı Tami'nin etrafında şekillenen dizi, Teksas'ın küçük kasabası Dillon'daki toplum hayatını ve aile değerlerini konu alır.

Yengeç burçları bu dizinin koruyucu baba figürü ve sıcak aile ortamından derinden etkilenirler. Rolling Stone'dan Alan Sepinwall, 'Dizi, aile bağlarının gücünü mükemmel şekilde yansıtıyor' yorumunu yapmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Anne with an E (2017-2019)

6. Anne with an E (2017-2019)

Anne with an E, IMDB puanı 8.6 olan Netflix yapımıdır. Amybeth McNulty'nin canlandırdığı Anne Shirley'nin hikayesini modern bir yaklaşımla ele alır. 19. yüzyıl sonunda Prince Edward Adası'nda yaşayan yetim Anne'nin Cuthbert kardeşler tarafından evlat edinilmesiyle başlayan hikaye, ait olma duygusunu işler.

Bu dizinin yetim bir kızın aile arayışı ve koruyucu büyüklerle kurduğu bağ, Yengeç burcunun empatik yapısına doğrudan hitap eder. The Guardian'dan Adrian Horton, 'Anne with an E, aidiyet duygusunu en saf haliyle sunuyor' demiştir.

7. Call the Midwife (2012-)

7. Call the Midwife (2012-)

Call the Midwife, IMDB puanı 8.6 olan BBC dramasıdır. Jessica Raine ve Miranda Hart'ın oynadığı dizi, 1950'ler Londra'sında çalışan ebelerin hikayesini anlatır.

Anne-çocuk bağının kutsallığı ve koruyucu kadın dayanışması, Yengeç burcunun değer verdiği temalarla örtüşür. The Telegraph'tan Michael Hogan, 'Dizi, annelik ve kadın dayanışmasını güçlü şekilde işliyor' değerlendirmesini yapmıştır.

8. Brothers & Sisters (2006-2011)

8. Brothers & Sisters (2006-2011)

Brothers & Sisters, IMDB puanı 7.3 olan ABC dramasıdır. Sally Field, Calista Flockhart ve Rachel Griffiths'in oynadığı dizi, Walker ailesinin beş yetişkin çocuğunun hayatlarını konu alır.

Geniş ailenin dinamikleri ve kardeşler arası koruyucu sevgi, Yengeç burcunun aile odaklı yapısına uygun düşer. USA Today eleştirmeni Robert Bianco, 'Walker ailesi, gerçek aile bağlarının karmaşıklığını yansıtıyor' demiştir.

9. Virgin River (2019-)

9. Virgin River (2019-)

Virgin River, IMDB puanı 7.4 olan Netflix romantik dramasıdır. Alexandra Breckenridge ve Martin Henderson'ın başrollerinde oynadığı dizi, büyük şehirden kaçıp küçük kasabaya yerleşen hemşire Mel'in hikayesini anlatır.

Toplumsal bağların gücü ve koruyucu kasaba halkı dinamiği, Yengeç burcunun güvenlik arayışına hitap eder. Variety eleştirmeni Aramide Tinubu, 'Virgin River, topluluk bağlarının iyileştirici gücünü gösteriyor' yorumunu yapmıştır.

10. Pachinko (2022-)

10. Pachinko (2022-)

Pachinko, IMDB puanı 8.4 olan Apple TV+ dramasıdır. Youn Yuh-jung ve Lee Min-ho'nun oynadığı dizi, dört kuşak boyunca Kore kökenli bir ailenin Japonya'daki hikayesini anlatır. 1910'lardan günümüze uzanan aile destanı, göç, aidiyet ve kuşaklar arası bağları işler.

Kuşaklar arası hikaye anlatımı ve aile mirasının korunması, Yengeç burcunun nostaljik yapısına mükemmel şekilde uyar. The New York Times eleştirmeni Mike Hale, 'Pachinko, aile bağlarının tarih boyunca nasıl korunduğunu güçlü şekilde anlatıyor' demiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Little Women (2017)

11. Little Women (2017)

Little Women, IMDB puanı 7.2 olan BBC mini dizisidir. Maya Hawke (Jo), Willa Fitzgerald (Meg), Kathryn Newton (Amy) ve Annes Elwy'nin (Beth) canlandırdığı March kız kardeşlerin hikayesini modern bir yaklaşımla sunar. 19. yüzyıl Amerika'sında dört kız kardeşin büyüme serüveni, aile bağları ve kadın dayanışması üzerine kurulur.

Kardeşlik bağlarının gücü ve koruyucu anne figürü, Yengeç burcunun aile değerlerine verdiği önemle örtüşür. The Guardian eleştirmeni Rebecca Nicholson, 'Uyarlama, aile sevgisinin gücünü çarpıcı şekilde sunuyor' demiştir.

12. The Crown (2016-2023)

12. The Crown (2016-2023)

The Crown, IMDB puanı 8.6 olan Netflix biyografik dramasıdır. Claire Foy, Olivia Colman ve Imelda Staunton'ın farklı dönemlerde canlandırdığı Kraliçe II. Elizabeth'in hikayesini anlatır.

Kuşaklar arası sorumluluk aktarımı ve aile onurunun korunması, Yengeç burcunun geleneksel değerlere bağlılığına hitap eder. The Hollywood Reporter'dan Angie Han, 'The Crown, aile mirasının ağırlığını mükemmel şekilde yansıtıyor' değerlendirmesini yapmıştır.

13. Outlander (2014-)

13. Outlander (2014-)

Outlander, IMDB puanı 8.4 olan Starz dramasıdır. Caitriona Balfe ve Sam Heughan'ın başrollerinde oynadığı dizi, zaman yolculuğuyla 18. yüzyıl İskoçya'sına giden Claire'in hikayesini anlatır.

Güçlü aile bağları ve koruyucu sevgi hikayesi, Yengeç burcunun romantik ve duygusal yapısına uygun düşer. Entertainment Weekly eleştirmeni Kristen Baldwin, 'Outlander, aşkın ve aile bağlarının zamana meydan okuduğunu gösteriyor' demiştir.

14. Modern Family (2009-2020)

14. Modern Family (2009-2020)

Modern Family, IMDB puanı 8.4 olan ABC komedi dramasıdır. Ed O'Neill, Julie Bowen ve Sofia Vergara'nın oynadığı dizi, genişletilmiş Pritchett ailesinin günlük yaşamını mockumentary tarzında anlatır.

Modern aile dinamiklerinin sıcak sunumu ve koruyucu büyükbaba figürü, Yengeç burcunun aile odaklı yaklaşımına hitap eder. The New York Times eleştirmeni Mike Hale, 'Modern Family, çağdaş aile kavramını sıcaklıkla ele alıyor' yorumunu yapmıştır.

15. When Calls the Heart (2014-)

15. When Calls the Heart (2014-)

When Calls the Heart, IMDB puanı 7.6 olan Hallmark Channel dramasıdır. Erin Krakow'un canlandırdığı öğretmen Elizabeth'in 1910'lar Kanada'sındaki küçük kasaba Hope Valley'deki yaşamını konu alır.

Küçük kasaba dayanışması ve koruyucu toplum yapısı, Yengeç burcunun güvenlik arayışına mükemmel şekilde cevap verir. TV Guide eleştirmeni Kelly Connolly, 'Dizi, toplumsal bağların iyileştirici gücünü nostaljik bir atmosferle sunuyor' demiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın