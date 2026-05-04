Enfes Bir Akşam Dizisinin İkinci Sezon Çekimleri İçin Tarih Netleşti

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 11:56

Enfes Bir Akşam dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk sezonun gördüğü ilginin ardından ikinci sezon kararı kısa sürede alındı. Yapım, Netflix’te dikkat çeken projeler arasında yer almıştı. İzleyicinin beğenisi de yeni sezonu beraberinde getirdi. Şimdiyse ikinci sezonun çekim takviminin netleştiği öğrenildi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezonu için ekip yeniden bir araya geliyor.

Dizinin yapımını TimsBi üstlenmişti. Senaryo Meriç Acemi tarafından yazılırken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar yer almıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek ve Aslı Enver başroldeyken ayrıca Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak ve Sedef Avcı da projede rol alan isimler arasındaydı.

Yeni sezon çekimlerinin temmuz ayında başlayacağı öğrenildi.

Çekimlerin 3 ay süreceği düşünülüyor. Dizinin konusunu hatırlayacak olursak “Eski para, yeniye karşı” çatışması ele alınıyordu. 

Peki ya yeni sezonda ne olacak derseniz, hikayenin yönünde bazı değişiklikler söz konusu. Özellikle Songül karakteri için yeni bir gelişme planlanıyor. Dolunay Soysert’in canlandırdığı karaktere yeni bir partner eklenecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
