Sekizinci Aile’nin İkinci Sezonu Geliyor: Bomba İsim Diziyle Setlere Geri Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.05.2026 - 14:23

Geçtiğimiz aylarda Disney Plus’ta yayınlanan Sekizinci Aile dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla epey adından söz ettirmiş ve seyircilerden tam puan almıştı. Ali Atay’ın yazdığı dizi, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kadrosuyla şimdi ikinci sezon hazırlığında. Gazeteci Birsen Altuntaş dizinin yeni sezonu için yeni isimlere de teklif gittiği açıkladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü bir oyuncunun diziyle anlaştığını aktardı. Gelin detaylara geçelim…

Sekizinci Aile
Haluk Bilginer
Müfit Kayacan
Melisa Döngel
Çağlar Çorumlu
Dünyanın en zengin 8. ailesinin başına gelen olayları konu alan dizi kısa sürede Disney Plus’ta en çok izlenenlerden olmuştu.

Ali Atay ve Cihan Talay’ın senaryosunu yazdığı projede yönetmenlik de Ali Atay’a aitti. Güldürürken düşündüren Sekizinci Aile’nin kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Ali Atay, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Melisa Döngel, Ercan Kesal ve Erdem Şenocak başrollerdeydi.

Sekizinci Aile’nin 2. sezonu için Şükran Ovalı kadroya dahil oldu.

Bir döneme damga vuran oyunculardan olan Şükran Ovalı, setlere ara vermişti. Ancak Sekizinci Aile’nin 2. sezonuyla birlikte bomba gibi bir dönüş yapacak. Dizinin çekimlerinin 1 Haziran’da başlaması planlanıyor. 

Birsen Altuntaş yeni sezonda Ercan Kesal’in yer almayacağı aktarırken Müfit Kayacan’a teklif gittiğini de aktardı. Bakalım nasıl bir hikaye bizleri bekliyor…

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
