Haberler
Dizi & Film
Netflix’in Gelmiş Geçmiş En İyi Dizisi İzleyiciler Tarafından Seçildi!

05.05.2026 - 09:53

Netflix’te yayınlanan yapımlar arasında bazı diziler öne çıkmayı sürdürüyor. Aradan zaman geçmesine rağmen izlenmeye devam eden projeler dikkat çekiyor ve izleyiciler bazı yapımları diğerlerinden ayrı tutuyor. Bu dizilerden biri de yeniden gündeme geldi. Netflix izleyicileri ilgili yapımı platformun en iyi dizisi olarak tanımladı. Gelin hangisiymiş birlikte görelim…

Kaynak: Independent

Dark
Netflix’te yayınlanan Dark dizisi, izleyici yorumlarıyla yeniden gündeme geldi.

Alman yapımı dizi, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. 2017 yılında başlayan dizi 2020 yılında sona ermişti. Üç sezon süren hikaye kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 

Dark’ın Konusu Ne?

Dizi, Almanya’da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Olaylar Winden adlı kurgusal bir kasabada geçiyor. Hikaye çocukların kaybolmasıyla başlıyor. Bu olayın ardından dört farklı ailenin hayatı değişiyor.

Sosyal medya platformlarında diziyle ilgili yorumlar paylaşılmasıyla birlikte platformun en iyisi olduğuna karar verildi.

Reddit’te yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Bir izleyici diziyi Netflix’in en iyi yapımlarından biri olarak tanımladı. Bu yorumun ardından birçok kullanıcı görüşlerini paylaştı. Bazı izleyiciler “Bundan daha iyisi yapılmadı” ifadelerini kullandı. Diziyi tekrar izleyenlerin sayısının fazla olduğu fark edildi. Dark bir süre daha platformdaki popülerliğini sürdürecek gibi görünüyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
