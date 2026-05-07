article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Harry Potter Dizi Setinde Hırsızlık Krizi: Büyü Değneklerine Çip Takıldı!

Harry Potter Dizi Setinde Hırsızlık Krizi: Büyü Değneklerine Çip Takıldı!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2026 - 13:27

HBO'nun hazırladığı Harry Potter dizisi heyecanla başlanıyor. Ancak dizi setinde yaşanan bir kriz sebebiyle yapım zor zamanlar yaşıyor. Güvenlik kriziyle karşı karşıya kalan yapım yeni önlemler almaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

25 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşması beklenen Harry Potter'ın setinde hırsızlık krizi yaşanıyor.

25 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşması beklenen Harry Potter'ın setinde hırsızlık krizi yaşanıyor.

Warner Bros stüdyolarında çekimleri süren Harry Potter dizisinin bazı sahne aksesuarlarının kaybolması üzerine prodüksiyon ekibinin büyük önlemler aldığı öğrenildi.

İddialara göre Hogwarts Büyük Salonu’nda çekilen ünlü Cadılar Bayramı ziyafeti sahnesi sırasında bal kabağı, büyü kitapları, değnekler ve sahte yiyecekler dahil birçok set malzemesi kayboldu. Yaşanan olayların ardından yapım ekibinin, özellikle süpürgeler ve büyü değnekleri başta olmak üzere tüm önemli aksesuarları mikroçiplerle takip etmeye başladığı öğrenildi. Set alanına asılan uyarı afişlerinde, “Setteki tüm objeler mikroçip ile takip edilmektedir” yazıldı.

Sorumlular işten çıkarılacak.

Sorumlular işten çıkarılacak.

Afişlerde ekip üyelerine, herhangi bir ekipmanı set dışına çıkarmadan önce izin almaları gerektiği ve kayıp eşyaların derhal props ekibine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapım ekibine yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, yaşanan hırsızlık vakaları prodüksiyon tarafında büyük bir infiale yol açmış durumda. Çalınan materyallere dair herhangi bir bağ tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin sözleşmelerinin derhal feshedileceği bildirildi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın