article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kasabanın Altındaki Yangın 64 Yıldır Söndürülemiyor: Yüzlerce Kişi Evinden Oldu

Kasabanın Altındaki Yangın 64 Yıldır Söndürülemiyor: Yüzlerce Kişi Evinden Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Centralia kasabasının altında 1962'den beri yanan bir kömür damarı yangını, kasabanın neredeyse tamamının boşalmasına yol açtı. Yangının 64 yıldır söndürülemediği, bin kişiden fazlasının evini terk ettiği ve kasabanın posta kodunun bile silindiği belirtiliyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2, 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yangının 1962'de bir çöp yangınıyla başladığı ve kasabanın altındaki kömür damarlarına yayıldığı düşünülüyor.

Yangının 1962'de bir çöp yangınıyla başladığı ve kasabanın altındaki kömür damarlarına yayıldığı düşünülüyor.

Yangının 27 Mayıs 1962'den beri sürdüğü biliniyor. Kesin neden tartışmalı olsa da en yaygın kabul gören açıklamaya göre terk edilmiş bir açık kömür ocağındaki çöp sahasında çıkan yangın, yer altındaki kömür damarlarına yayıldı.

Uzmanlar yıllar içinde yangını söndürmeyi başaramadı. Yangının yaklaşık 3 bin 700 akre (yaklaşık 1.500 hektar) alanı kapladığı, derinliğinin 90 metreye ulaştığı ve çekirdek bölgede sıcaklığın 500 dereceyi aştığı belirtiliyor.

1981'de 12 yaşındaki bir çocuğun evinin bahçesinde açılan çöküntüye düşmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

1981'de 12 yaşındaki bir çocuğun evinin bahçesinde açılan çöküntüye düşmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

1981'de 12 yaşındaki Todd Domboski, bahçesinde aniden açılan yaklaşık 45 metre derinliğindeki bir çöküntüye düştü. Çocuk bir ağaç köküne tutunarak kurtuldu. Çöküntüden çıkan buhar öldürücü düzeyde karbon monoksit içeriyordu.

Yer altındaki yangın zeminde çatlaklara ve zehirli gaz sızıntılarına yol açarak yaşam alanlarını tehdit etti. Eyalet yetkilileri bugün de yangını söndürmek yerine sıcaklık ve gaz ölçümleriyle izliyor.

Devlet taşınma programı başlattı, kasabadaki binalar yıkıldı ve posta kodu 2002'de iptal edildi.

Devlet taşınma programı başlattı, kasabadaki binalar yıkıldı ve posta kodu 2002'de iptal edildi.

1980'lerin başında ABD Kongresi, taşınma için 42 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı ve çoğu sakin devletin satın alma teklifini kabul etti. Bin kişiden fazlası kasabadan ayrıldı ve yaklaşık 500 yapı yıkıldı. 1992'de Pennsylvania Valisi, kamulaştırma yetkisini kullanarak tüm kasaba mülklerini kamulaştırdı; ABD Posta Servisi de 2002'de Centralia'nın posta kodunu iptal etti.

Bir zamanlar 1.400'ü aşkın nüfusa sahip kasabada bugün yalnızca birkaç kişi yaşıyor. 2013'te varılan anlaşmayla kalan sakinler, ömürleri boyunca evlerinde yaşayabiliyor. Yangının bu hızla daha 250 yıldan fazla yanabileceği tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın