Kasabanın Altındaki Yangın 64 Yıldır Söndürülemiyor: Yüzlerce Kişi Evinden Oldu
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ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Centralia kasabasının altında 1962'den beri yanan bir kömür damarı yangını, kasabanın neredeyse tamamının boşalmasına yol açtı. Yangının 64 yıldır söndürülemediği, bin kişiden fazlasının evini terk ettiği ve kasabanın posta kodunun bile silindiği belirtiliyor.
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Yangının 1962'de bir çöp yangınıyla başladığı ve kasabanın altındaki kömür damarlarına yayıldığı düşünülüyor.
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1981'de 12 yaşındaki bir çocuğun evinin bahçesinde açılan çöküntüye düşmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Devlet taşınma programı başlattı, kasabadaki binalar yıkıldı ve posta kodu 2002'de iptal edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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