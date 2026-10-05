Kasabanın Altındaki Yangın 64 Yıldır Söndürülemiyor: Yüzlerce Kişi Evinden Oldu

1980'lerin başında ABD Kongresi, taşınma için 42 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı ve çoğu sakin devletin satın alma teklifini kabul etti. Bin kişiden fazlası kasabadan ayrıldı ve yaklaşık 500 yapı yıkıldı. 1992'de Pennsylvania Valisi, kamulaştırma yetkisini kullanarak tüm kasaba mülklerini kamulaştırdı; ABD Posta Servisi de 2002'de Centralia'nın posta kodunu iptal etti.

Bir zamanlar 1.400'ü aşkın nüfusa sahip kasabada bugün yalnızca birkaç kişi yaşıyor. 2013'te varılan anlaşmayla kalan sakinler, ömürleri boyunca evlerinde yaşayabiliyor. Yangının bu hızla daha 250 yıldan fazla yanabileceği tahmin ediliyor.