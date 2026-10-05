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Barınma Kriziyle Gündeme Gelen İspanya Erken Seçime Gidiyor

Barınma Kriziyle Gündeme Gelen İspanya Erken Seçime Gidiyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 14:58
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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 5 Ekim Pazartesi günü ülkenin 29 Kasım'da erken seçime gideceğini açıkladı. Kararın hemen öncesinde, hükümetin kiracıları 2030'a kadar tahliyeye karşı koruyacak konut kararnameleri 2 Ekim Cuma günü Meclis'te reddedilmişti. Konut krizinin yüzü ise Eylül ayında Madrid'de 70 yıldır yaşadığı evinden sedyeyle çıkarılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal oldu. Tahliye görüntüleri televizyona yansıdı, Madrid'in simge meydanı Puerta del Sol'a çadırlar kuruldu ve ülke genelinde eylemler yapıldı. Sánchez ise kararını açıklarken halkın desteğini yenilemek ve genişletmek gerektiğini söyledi.

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Meclis'te reddedilen kararnameler kiracıları 2030'a kadar tahliyeden koruyacaktı

Meclis'te reddedilen kararnameler kiracıları 2030'a kadar tahliyeden koruyacaktı

Sánchez'in azınlık hükümeti, konut krizine karşı hazırladığı acil önlemleri 2 Ekim Cuma günü Meclis'ten geçiremedi. Reddedilen düzenlemeler arasında, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar evlerinden çıkarılmasını engelleyecek maddeler yer alıyordu. Euronews'in aktardığına göre son dakikaya kadar süren müzakerelere rağmen iki kararname de Kongre'den döndü. Her yasa için oy oy pazarlık yapmak zorunda kalan kırılgan koalisyon, bu kez gerekli desteği toplayamadı.

Kararın ardından 3 Ekim Cumartesi günü ülkenin pek çok kentinde eylemler yapıldı. Al Jazeera'ya göre yalnızca Madrid'deki yürüyüşe 70 binden fazla kişi katıldı. Aynı haberde, anketlerde seçimi Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox'un oluşturabileceği bir ittifakın kazanmasının en olası senaryo olarak görüldüğü, bunun gerçekleşmesi halinde Franco'dan bu yana ilk kez aşırı sağın merkezi hükümette yer alacağı belirtiliyor.

Kirası 500 eurodan 2 bin 650 euroya çıkarılan kadın, evinden sedyeyle çıkarıldı

Kirası 500 eurodan 2 bin 650 euroya çıkarılan kadın, evinden sedyeyle çıkarıldı

Maricarmen Abascal, Madrid'deki dairesinde yaklaşık 70 yıldır oturuyordu. Ev sahibi şirket kirayı aylık 500 euro seviyesinden 2 bin 650 euroya çıkarınca, 87 yaşındaki kadın 23 Eylül'de sedyeyle evinden çıkarıldı. Yasal boşluklar, kira artışının bu boyuta ulaşmasına izin vermişti. Olay kısa sürede ülke genelinde büyük tepki topladı; Puerta del Sol Meydanı'nda yaklaşık 100 çadır kuruldu.

Tepkilerin büyümesinin ardından ev sahibi şirketle yürütülen görüşmeler sonuç verdi ve Abascal'ın evine dönmesini sağlayan bir anlaşmaya varıldı. Yeni kiranın önceki kirasına yakın bir seviyede olduğu bildirildi. Hükümet, tahliye yasağını 2030'a kadar uzatan düzenlemeyi kabine düzeyinde onaylamıştı ancak düzenleme Meclis'te takıldı. Al Jazeera'nın aktardığı verilere göre İspanya'da ortalama kiralar son on yılda neredeyse iki katına çıkarken, satılık konutların istenen fiyatları yaklaşık yüzde 90 yükseldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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