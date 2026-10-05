Barınma Kriziyle Gündeme Gelen İspanya Erken Seçime Gidiyor

Sánchez'in azınlık hükümeti, konut krizine karşı hazırladığı acil önlemleri 2 Ekim Cuma günü Meclis'ten geçiremedi. Reddedilen düzenlemeler arasında, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar evlerinden çıkarılmasını engelleyecek maddeler yer alıyordu. Euronews'in aktardığına göre son dakikaya kadar süren müzakerelere rağmen iki kararname de Kongre'den döndü. Her yasa için oy oy pazarlık yapmak zorunda kalan kırılgan koalisyon, bu kez gerekli desteği toplayamadı.

Kararın ardından 3 Ekim Cumartesi günü ülkenin pek çok kentinde eylemler yapıldı. Al Jazeera'ya göre yalnızca Madrid'deki yürüyüşe 70 binden fazla kişi katıldı. Aynı haberde, anketlerde seçimi Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox'un oluşturabileceği bir ittifakın kazanmasının en olası senaryo olarak görüldüğü, bunun gerçekleşmesi halinde Franco'dan bu yana ilk kez aşırı sağın merkezi hükümette yer alacağı belirtiliyor.