Barınma Kriziyle Gündeme Gelen İspanya Erken Seçime Gidiyor
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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 5 Ekim Pazartesi günü ülkenin 29 Kasım'da erken seçime gideceğini açıkladı. Kararın hemen öncesinde, hükümetin kiracıları 2030'a kadar tahliyeye karşı koruyacak konut kararnameleri 2 Ekim Cuma günü Meclis'te reddedilmişti. Konut krizinin yüzü ise Eylül ayında Madrid'de 70 yıldır yaşadığı evinden sedyeyle çıkarılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal oldu. Tahliye görüntüleri televizyona yansıdı, Madrid'in simge meydanı Puerta del Sol'a çadırlar kuruldu ve ülke genelinde eylemler yapıldı. Sánchez ise kararını açıklarken halkın desteğini yenilemek ve genişletmek gerektiğini söyledi.
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Meclis'te reddedilen kararnameler kiracıları 2030'a kadar tahliyeden koruyacaktı
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Kirası 500 eurodan 2 bin 650 euroya çıkarılan kadın, evinden sedyeyle çıkarıldı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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