Psikiyatrist M. Enes Özel'in 'Normali' Sorguladığı Kitabı Normal'den Anormal Alıntılar
Normal bir kitap nasıl başlar?
İşte psikiyatrist M. Enes Özel, 'Normal' kitabına bu cümleyle başlıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Özel, daha sonra İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Eğitimi sırasında, 'insan zihninin derinliği ve zenginliğiyle büyülendiğini' söyleyen Özel, bu büyünün etkisiyle sosyoloji, felsefe, antropoloji alanlarındaki okumalara ağırlık verdi. Güncel olarak internette tıbbi mizah içerikli, politik duruşla harmanlanmış video içerikleri üreten Özel'in kitabı 'Normal' Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.
İşte Normal'den oldukça normal alıntılar...
Bütün bu coğrafyanın dayattığı normallik...
Başka bir normal mümkün mü?
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