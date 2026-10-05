Psikiyatrist M. Enes Özel'in 'Normali' Sorguladığı Kitabı Normal'den Anormal Alıntılar

“Anormalin sınırlarını kim, nerede çizdi? Bu sınırlar ne zaman belirlendi ve bu sınırları kimler kabul etti?”

“Uygarlık bizim hayatı daha iyi yaşamamız için bir araç mı, yoksa uygarlığın kendisi bir amaç haline mi geldi?'

“Niye düğünlerde kılıçla pasta kesiyoruz?” sorusuna cevap sıklıkla “Çünkü öyle”dir. Ritüel bunu gerektirir.

“Hem bireysel hem de toplumsal inkâr mekanizmasını kullanarak, kendimize ve dünyaya verdiğimiz zararı görmek istemiyoruz.”

“Başka bir normal mümkün mü?”

“Bir yabancılaşma makinesi içinde, değiştirilebilir bir dişli olmaktan başka bir hayat mümkün mü?”

“Yanıldığımız şeylerden ilki, değişimlerin yalnızca büyük liderler ve hareketlerle olduğunu düşünmektir.”