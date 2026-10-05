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Psikiyatrist M. Enes Özel'in 'Normali' Sorguladığı Kitabı Normal'den Anormal Alıntılar

Psikiyatrist M. Enes Özel'in 'Normali' Sorguladığı Kitabı Normal'den Anormal Alıntılar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:10
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Normal bir kitap nasıl başlar? 

İşte psikiyatrist M. Enes Özel, 'Normal' kitabına bu cümleyle başlıyor.  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Özel, daha sonra İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Eğitimi sırasında, 'insan zihninin derinliği ve zenginliğiyle büyülendiğini' söyleyen Özel, bu büyünün etkisiyle sosyoloji, felsefe, antropoloji alanlarındaki okumalara ağırlık verdi. Güncel olarak internette tıbbi mizah içerikli, politik duruşla harmanlanmış video içerikleri üreten Özel'in kitabı 'Normal' Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

İşte Normal'den oldukça normal alıntılar...

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Bütün bu coğrafyanın dayattığı normallik...

Bütün bu coğrafyanın dayattığı normallik...

  • “Düşünebilmek için yavaşlayabilmek hatta bazen durabilmek gerekir. Anlam, yavaşça örülen ve genellikle biraz mesafelenince görülen bir mefhumdur.”

  • “Bütün bu coğrafyanın dayattığı normallik, beyaz kürküyle bir kutup ayısı olmayı gerektirir. Aksi durumlarda, uyumsuzluğun tohumları, yok olma şeklinde meyvelerini verir.”

  • “Çocuk büyüdükçe ve ‘öteki’nin farkına vardıkça, başka normal örüntülerinin, ayrı varoluşların olabileceğini bilişsel ve duygusal olarak anlamaya başlar.”

  • “Tek tipleşme üzerinden bireye dayatılan normal, ruhsal kuraklığa neden olur ve farklılığı taşıma kapasitesini sekteye uğratır.”

  • “Uyum sağlayıcı normalin merkezinden uzaklaştıkça, geçiş alanına yaklaşırız.”

  • “Yaratıcılık, iç dünyayla dış dünya arasındaki eşik bölgede gerçekleşir.”

  • “Geçiş alanı, normal ve anormal arasındadır.”

  • “Geçiş alanının ötesine geçtiğimizde ve anormalin tekinsiz olabilen bölgesine girdiğimizde farklı duyguların uyandığını görebiliyoruz: heyecan, korku, kaygı, merak…”

Başka bir normal mümkün mü?

Başka bir normal mümkün mü?

  • “Anormalin sınırlarını kim, nerede çizdi? Bu sınırlar ne zaman belirlendi ve bu sınırları kimler kabul etti?”

  • “Uygarlık bizim hayatı daha iyi yaşamamız için bir araç mı, yoksa uygarlığın kendisi bir amaç haline mi geldi?'

  • “Niye düğünlerde kılıçla pasta kesiyoruz?” sorusuna cevap sıklıkla “Çünkü öyle”dir. Ritüel bunu gerektirir. 

  • “Hem bireysel hem de toplumsal inkâr mekanizmasını kullanarak, kendimize ve dünyaya verdiğimiz zararı görmek istemiyoruz.”

  • “Başka bir normal mümkün mü?”

  • “Bir yabancılaşma makinesi içinde, değiştirilebilir bir dişli olmaktan başka bir hayat mümkün mü?”

  • “Yanıldığımız şeylerden ilki, değişimlerin yalnızca büyük liderler ve hareketlerle olduğunu düşünmektir.”

  • “Evrimsel sürecimizdeki biyolojik ve psikolojik yapımızın başkasıyla bağ kurmak üzerine şekillendiği bir yolda, sevmeyi ve bağ kurmayı zorlaştıran herhangi bir normal, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken hastalıklı bir normaldir.”

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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