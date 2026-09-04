Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel Başrolde: Yeni Karadeniz Dizisi Türkiye'yi Dünyaya Tanıtacak
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Türkiye'nin turistik ve kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsam çalışmalara devam eden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bugüne kadar birçok mini diziyi hayata geçirdi. Ülkemizin farklı bölgelerinde, dünyaca ünlü oyuncularımızla çekilen diziler, bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenmeye ulaştı.
Ülkemizin turizm değerlerini dünyaya tanıtmaya devam eden dizilere bir yenisi daha eklendi: Kalbimin Rotası Karadeniz
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Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu Karadeniz'de
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Çekimler, Trabzon, Rize ve Artvin’de yapılıyor.
Karadeniz'in sadece güzel doğası tanıtılmıyor.
"Türkiye'nin hikayesini dünyaya yeni bir dille anlatıyoruz."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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