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Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel Başrolde: Yeni Karadeniz Dizisi Türkiye'yi Dünyaya Tanıtacak

Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel Başrolde: Yeni Karadeniz Dizisi Türkiye'yi Dünyaya Tanıtacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 12:42
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Türkiye'nin turistik ve kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsam çalışmalara devam eden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bugüne kadar birçok mini diziyi hayata geçirdi. Ülkemizin farklı bölgelerinde, dünyaca ünlü oyuncularımızla çekilen diziler,  bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenmeye ulaştı. 

Ülkemizin turizm değerlerini dünyaya tanıtmaya devam eden dizilere bir yenisi daha eklendi: Kalbimin Rotası Karadeniz

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Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu Karadeniz'de

Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu Karadeniz'de

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı mini dizi, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, köklü kültürünü, gastronomisini ve kendine özgü yaşam biçimini tüm dünyaya tanıtan yapımlardan biri oldu. 

'Kalbimin Rotası Karadeniz”, Sky Film imzasını taşıyor. Yapımcılığını Emre Oskay’ın, senaristliğini Emre Kavuk’un üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

Mini dizi, Doğu Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerini hikayenin ayrılmaz bir parçası haline getirerek anlatıyor. Doğa, kültür, gastronomi, macera ve romantizmi aynı hikayede buluşuyor.

Çekimler, Trabzon, Rize ve Artvin’de yapılıyor.

Çekimler, Trabzon, Rize ve Artvin’de yapılıyor.

“Kalbimin Rotası Karadeniz”, Doğu Karadeniz’in öne çıkan şehirlerini hikâyesinin merkezine taşıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de çekimleri yapılan dizide, Uzungöl ve Sümela Manastırı'nı, Rize’nin çay bahçelerini ve meşhur Ayder Yaylası'nı, Fırtına Vadisi'ni görmek mümkün. 

Bölgenin yeşilin farklı tonlarını buluşturan doğası; yaylaları, vadileri, şelaleleri, gölleri ve tarihî yapıları yapım boyunca güçlü bir görsel anlatımla izleyiciye sunuluyor. Her durak, hikâyeye kendine özgü kültürü, atmosferi ve deneyimiyle eşlik ediyor.

Karadeniz'in sadece güzel doğası tanıtılmıyor.

Karadeniz'in sadece güzel doğası tanıtılmıyor.

Mini dizi, bölgenin simge noktalarında gerçekleştirilen çekimlerle hazırlandı. Böylece yapım; doğa, kültür, gastronomi ve macera deneyimlerini romantik bir hikaye etrafında bir araya getiriyor. Dizi boyunca yalnızca Doğu Karadeniz’in doğal güzelliklerini görmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda bölgenin kendine özgü yaşam kültürünü ve sunduğu farklı seyahat deneyimlerini görmüş oluyorsunuz. Bu sayede uluslararası izleyicileri de apayrı bir deneyim bekliyor.

"Türkiye'nin hikayesini dünyaya yeni bir dille anlatıyoruz."

"Türkiye'nin hikayesini dünyaya yeni bir dille anlatıyoruz."

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Go Türkiye Mini Dizilerinin Türkiye’nin uluslararası tanıtımında yeni ve güçlü bir iletişim alanı oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonuyla Türkiye’nin tanıtımında hikayeyi merkeze alan, sinematik kalitesi yüksek ve dijital dünyanın izleme alışkanlıklarına uygun yeni bir model ortaya koyduk. Bugün Go Türkiye Mini Dizilerinin ulaştığı 9 milyar gösterim ve 5,5 milyarı aşan izlenme, bu stratejinin dünya genelinde gördüğü güçlü ilginin en somut göstergesi. Türkiye zaten kültürüyle, doğasıyla, gastronomisiyle ve yaşam biçimiyle çok güçlü bir küresel anlatı gücüne sahip. Bizim hedefimiz bu zenginliği yalnızca göstermek değil; izleyiciyi Türkiye’de geçen bir hikayenin içine çekmek, destinasyonlarımızla duygusal bir bağ kurmasını sağlamak ve bu ilgiyi seyahat motivasyonuna dönüştürmek. ‘Kalbimin Rotası Karadeniz’ de bu yaklaşımın yeni ve çok güçlü örneklerinden biri. Doğu Karadeniz’in benzersiz doğasını, kültürünü ve yaşamını uluslararası izleyiciye bir hikayenin içinde sunarak Türkiye’nin destinasyon çeşitliliğini dünyaya taşımaya devam ediyoruz.”

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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