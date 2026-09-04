Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel Başrolde: Yeni Karadeniz Dizisi Türkiye'yi Dünyaya Tanıtacak

Türkiye'nin turistik ve kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsam çalışmalara devam eden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bugüne kadar birçok mini diziyi hayata geçirdi. Ülkemizin farklı bölgelerinde, dünyaca ünlü oyuncularımızla çekilen diziler, bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenmeye ulaştı.

Ülkemizin turizm değerlerini dünyaya tanıtmaya devam eden dizilere bir yenisi daha eklendi: Kalbimin Rotası Karadeniz