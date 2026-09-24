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Kanal D'nin Susuz Yaz'ı İçin Hazırlıklar Başladı! Lizge Cömert İlk Görseli Paylaştı

Kanal D'nin Susuz Yaz'ı İçin Hazırlıklar Başladı! Lizge Cömert İlk Görseli Paylaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 15:34
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Metin Erksan'ın sinema tarihine geçen Susuz Yaz'ı yeni sezonda dizi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrollerini paylaşacağı Kanal D dizisinden ilk paylaşım Lizge Cömert'ten geldi. Genç oyuncu, Instagram hesabından yeni projesine ilişkin bir görsel yayımladı.

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Susuz Yaz dizisinde çalışmalar devam ederken projeyle ilgili ilk paylaşım başrol oyuncusu Lizge Cömert'ten geldi.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Susuz Yaz dizisinde çalışmalar devam ederken projeyle ilgili ilk paylaşım başrol oyuncusu Lizge Cömert'ten geldi.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrollerini paylaşacağı Susuz Yaz, Türk sinemasının en önemli yapımlarından biriyle aynı adı taşıyor. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan Susuz Yaz, 1963 yılında yönetmen Metin Erksan tarafından sinemaya aktarılmıştı. Filmde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan başrolleri paylaşmıştı. Yapım, 1964 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak bu ödüle ulaşan ilk Türk filmi olmuştu. Yıllar sonra dizi projesiyle yeniden gündeme gelen Susuz Yaz'ın hazırlıkları sürerken ilk paylaşım da geldi. Dizinin başrol oyuncularından Lizge Cömert, Instagram hesabından Susuz Yaz'a ilişkin bir görsel paylaştı. Böylece henüz ekran yolculuğuna başlamayan projeden oyuncu cephesindeki ilk paylaşım gelmiş oldu.

İşte Lizge Cömert'in Susuz Yaz paylaşımı:

İşte Lizge Cömert'in Susuz Yaz paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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