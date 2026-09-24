Kanal D'nin Susuz Yaz'ı İçin Hazırlıklar Başladı! Lizge Cömert İlk Görseli Paylaştı
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Metin Erksan'ın sinema tarihine geçen Susuz Yaz'ı yeni sezonda dizi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrollerini paylaşacağı Kanal D dizisinden ilk paylaşım Lizge Cömert'ten geldi. Genç oyuncu, Instagram hesabından yeni projesine ilişkin bir görsel yayımladı.
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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Susuz Yaz dizisinde çalışmalar devam ederken projeyle ilgili ilk paylaşım başrol oyuncusu Lizge Cömert'ten geldi.
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İşte Lizge Cömert'in Susuz Yaz paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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