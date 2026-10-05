Vücudun Yağ Yakımı Günün Her Saatinde Aynı Değilmiş: En Aktif Olduğu Zaman Belli Oldu

Kahverengi yağ adı verilen bu doku, sıradan yağın aksine enerjiyi depolamıyor, yakıp ısıya çeviriyor. Araştırmacılar bu dokuda, görevi bugüne kadar bilinmeyen bir protein buldu. Protein, bir düğme gibi üç farklı sinyalle açılabiliyor: vücudun iç saati, soğuk hava ve besinlerle alınan yağ.

Çalışmanın sorumlu yazarı Doç. Zach Gerhart-Hines, vücut saatinin, sıcaklığa ve beslenmeye verilen yanıtların genellikle ayrı sistemler olarak düşünüldüğünü söyledi. Ekibi şaşırtan da üçünün tek bir proteinde buluşması oldu.