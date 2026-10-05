article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Vücudun Yağ Yakımı Günün Her Saatinde Aynı Değilmiş: En Aktif Olduğu Zaman Belli Oldu

Vücudun Yağ Yakımı Günün Her Saatinde Aynı Değilmiş: En Aktif Olduğu Zaman Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Vücudumuzdaki bazı yağlar depolanmak yerine yakılarak ısıya dönüşüyor ve bu yakım günün her saatinde aynı hızda olmuyor. Kopenhag Üniversitesi öncülüğündeki yeni bir araştırma, bu yağ hücrelerinin günün saatine, havanın sıcaklığına ve beslenmeye göre ne kadar yağ yakacağını ayarladığını gösterdi. 

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu ayarı yağ hücrelerindeki tek bir protein yapıyor.

Bu ayarı yağ hücrelerindeki tek bir protein yapıyor.

Kahverengi yağ adı verilen bu doku, sıradan yağın aksine enerjiyi depolamıyor, yakıp ısıya çeviriyor. Araştırmacılar bu dokuda, görevi bugüne kadar bilinmeyen bir protein buldu. Protein, bir düğme gibi üç farklı sinyalle açılabiliyor: vücudun iç saati, soğuk hava ve besinlerle alınan yağ.

Çalışmanın sorumlu yazarı Doç. Zach Gerhart-Hines, vücut saatinin, sıcaklığa ve beslenmeye verilen yanıtların genellikle ayrı sistemler olarak düşünüldüğünü söyledi. Ekibi şaşırtan da üçünün tek bir proteinde buluşması oldu.

Yağ yakımı uykuda en düşük seviyeye iniyor, uyanmaya yakın yeniden artıyor.

Yağ yakımı uykuda en düşük seviyeye iniyor, uyanmaya yakın yeniden artıyor.

Uyurken vücudun iç saatine bağlı başka bir protein, bu düğmeyi kapalı tutarak fren görevi görüyor. Uyanma vakti yaklaştığında fren kalkıyor ve kahverengi yağ yeniden çalışmaya başlıyor.

Vücudun iç saati, neredeyse her hücrede işleyen yaklaşık 24 saatlik bir döngü. Vücut ısısının, hormonların ve metabolizmanın gün içinde sabit kalmayıp inip çıkmasının nedeni de bu saat.

Soğuk bir sabah ya da yağlı bir yemek ise bu saati beklemiyor.

Soğuk bir sabah ya da yağlı bir yemek ise bu saati beklemiyor.

Hava soğuduğunda fren, günün hangi saati olursa olsun hemen kalkıyor. Böylece vücut, ısınmaya ihtiyaç duyduğu anda kendi programını bir kenara bırakabiliyor.

Besinlerle alınan yağ da aynı düğmeyi açıyor. Yüzde 90'dan fazlası yağdan oluşan ketojenik diyetle beslenen farelerde, bu proteini üreten gen kahverengi yağda en güçlü şekilde harekete geçen ikinci gen oldu. Aç kalmak da proteinin seviyesini yükseltti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın