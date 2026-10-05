Vücudun Yağ Yakımı Günün Her Saatinde Aynı Değilmiş: En Aktif Olduğu Zaman Belli Oldu
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Vücudumuzdaki bazı yağlar depolanmak yerine yakılarak ısıya dönüşüyor ve bu yakım günün her saatinde aynı hızda olmuyor. Kopenhag Üniversitesi öncülüğündeki yeni bir araştırma, bu yağ hücrelerinin günün saatine, havanın sıcaklığına ve beslenmeye göre ne kadar yağ yakacağını ayarladığını gösterdi.
İşte detaylar...
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Bu ayarı yağ hücrelerindeki tek bir protein yapıyor.
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Yağ yakımı uykuda en düşük seviyeye iniyor, uyanmaya yakın yeniden artıyor.
Soğuk bir sabah ya da yağlı bir yemek ise bu saati beklemiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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