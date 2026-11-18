Yeni İmajıyla Gündem Olan Sevda Demirel Yüzüne Yapay Çil Yaptırdı!
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Yıllardır mankenlik, şarkıcılık ve magazin gündemiyle adından söz ettiren Sevda Demirel, bu kez yeni imajıyla gündemde. Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde görüntülenen Demirel'in yüzündeki yeni detay, görenlerin dikkatinden kaçmadı. Ünlü ismin yüzüne yapay çil yaptırdığı ortaya çıktı.
Sevda Demirel, mankenlikle başladığı kariyerini şarkıcılık ve oyunculukla sürdürdü.
Sevda Demirel'in "Sevda Gibi", "Sus" ve "Uyanma Vakti" adlı üç albümü var.
Sevda Demirel, yüzüne yaptırdığı yapay çillerle yeni bir görünüme kavuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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