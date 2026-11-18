Demirel, müzik kariyerinde Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) albümlerini çıkardı. Sanatçı 2019'da Sevda Tokatı single'ıyla müziğe döndü, 2022'de ise Yağmur adlı şarkısını yayımladı.

Magazin gündeminde ise en çok İki Kere Kiki programında Hande Ataizi'ye attığı tokatla hatırlanıyor.