Demet Evgar Macbeth Yapımcılığı Yüzünden Bir Dönem Yürüyemediğini Anlattı

Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep'ten Avlu, Alev Alev ve Bahar dizilerine uzanan kariyerinde mesleğine duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti:

'Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz.'