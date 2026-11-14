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Demet Evgar Macbeth Yapımcılığı Yüzünden Bir Dönem Yürüyemediğini Anlattı

Demet Evgar Macbeth Yapımcılığı Yüzünden Bir Dönem Yürüyemediğini Anlattı

Demet Evgar
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 17:13 Son Güncelleme: 14.11.2026 - 17:14
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Demet Evgar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu, hayatının zorlu bir dönemini anlattı. Evgar'ın yapımcılığını üstlendiği bir tiyatro oyunu kendisini maddi açıdan çok zorladı. Oyuncu son olarak Bahar dizisiyle ekranlarda yer aldı.

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Macbeth yapımcılığı bütün birikimini götürdü.

Macbeth yapımcılığı bütün birikimini götürdü.

Evgar, yapımcılığını üstlendiği Macbeth adlı tiyatro oyununun kendisi için oldukça zorlu bir deneyim olduğunu dile getirdi. Bu proje nedeniyle tüm birikimini kaybettiğini açıklayan oyuncu, yaşadığı maddi sıkıntıların hayatını derinden etkilediğini belirtti.

Zor günlerin ardından dalışa başladı.

Zor günlerin ardından dalışa başladı.

Yaşadığı ekonomik kaybın ardından yoğun stresle mücadele eden Evgar, bu süreçte bir dönem yürüyemediğini anlattı. Evgar, zor günleri geride bırakmaya çalışırken dalış yapmaya başladığını ve bunun kendisine iyi geldiğini anlattı.

Mesleğine bağlılığını bu sözlerle anlattı.

Mesleğine bağlılığını bu sözlerle anlattı.

Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep'ten Avlu, Alev Alev ve Bahar dizilerine uzanan kariyerinde mesleğine duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti:

'Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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