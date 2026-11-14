Demet Evgar Macbeth Yapımcılığı Yüzünden Bir Dönem Yürüyemediğini Anlattı
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Demet Evgar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu, hayatının zorlu bir dönemini anlattı. Evgar'ın yapımcılığını üstlendiği bir tiyatro oyunu kendisini maddi açıdan çok zorladı. Oyuncu son olarak Bahar dizisiyle ekranlarda yer aldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Macbeth yapımcılığı bütün birikimini götürdü.
Zor günlerin ardından dalışa başladı.
Mesleğine bağlılığını bu sözlerle anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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