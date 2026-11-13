Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki O Skeçler İçin "Neden Oynamışım?" Dedi!

Manisa doğumlu Demet Evgar, televizyon izleyicisinin gönlünde Kanada yapımı Un Gars, Une Fille'den uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek ile taht kurdu. 2008'de Turkmax'te başlayıp Star TV'de devam eden dizide Emre Karayel'le birlikte bir çiftin gündelik hayatını kısa ve esprili skeçlerle anlatan oyuncu, Zeynep rolüyle 2010'da Altın Kelebek'te en iyi kadın komedi oyuncusu seçildi.

Sekiz sezon süren dizinin ardından Avlu, Alev Alev ve Bahar gibi dramalarla izleyiciyi bu kez gözyaşlarıyla ekran başına kilitleyen Evgar, sinemada da Aile Arasında'nın Solmaz'ı olarak akıllara kazındı. Oyuncu, 4 Aralık'ta vizyona girecek 2 Aile Arasında ile beyazperdeye dönmeye hazırlanırken kariyerinin başlangıcındaki o komedi yıllarına artık farklı bir gözle bakıyor.