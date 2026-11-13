Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki O Skeçler İçin "Neden Oynamışım?" Dedi!
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'ye konuk olan Demet Evgar, yıllarca ekranlarda izlenen 1 Kadın 1 Erkek dizisine dair beklenmedik bir özeleştiriyle gündeme geldi. Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bugünden geriye baktığında dizideki bazı sahneleri neden sorguladığını açık yüreklilikle anlattı. Programdan paylaşılan kesit de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Kaynak: Empati
Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep karakteriyle sekiz sezon boyunca ekranlardan inmedi.
Empati'ye konuk olan Demet Evgar, kadını doğru yansıtmayan skeçler için 'Bunu neden oynamışım?' dedi.
Evgar ve Karayel, 1 Kadın 1 Erkek karakterlerini 2022'de kadına yönelik şiddete karşı yeniden canlandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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