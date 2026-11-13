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Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki O Skeçler İçin "Neden Oynamışım?" Dedi!

Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki O Skeçler İçin "Neden Oynamışım?" Dedi!

Demet Evgar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 08:14
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'ye konuk olan Demet Evgar, yıllarca ekranlarda izlenen 1 Kadın 1 Erkek dizisine dair beklenmedik bir özeleştiriyle gündeme geldi. Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bugünden geriye baktığında dizideki bazı sahneleri neden sorguladığını açık yüreklilikle anlattı. Programdan paylaşılan kesit de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kaynak: Empati

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Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep karakteriyle sekiz sezon boyunca ekranlardan inmedi.

Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep karakteriyle sekiz sezon boyunca ekranlardan inmedi.

Manisa doğumlu Demet Evgar, televizyon izleyicisinin gönlünde Kanada yapımı Un Gars, Une Fille'den uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek ile taht kurdu. 2008'de Turkmax'te başlayıp Star TV'de devam eden dizide Emre Karayel'le birlikte bir çiftin gündelik hayatını kısa ve esprili skeçlerle anlatan oyuncu, Zeynep rolüyle 2010'da Altın Kelebek'te en iyi kadın komedi oyuncusu seçildi.

Sekiz sezon süren dizinin ardından Avlu, Alev Alev ve Bahar gibi dramalarla izleyiciyi bu kez gözyaşlarıyla ekran başına kilitleyen Evgar, sinemada da Aile Arasında'nın Solmaz'ı olarak akıllara kazındı. Oyuncu, 4 Aralık'ta vizyona girecek 2 Aile Arasında ile beyazperdeye dönmeye hazırlanırken kariyerinin başlangıcındaki o komedi yıllarına artık farklı bir gözle bakıyor.

Empati'ye konuk olan Demet Evgar, kadını doğru yansıtmayan skeçler için 'Bunu neden oynamışım?' dedi.

Empati'ye konuk olan Demet Evgar, kadını doğru yansıtmayan skeçler için 'Bunu neden oynamışım?' dedi.

NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın karşısına geçen Evgar, sohbet 1 Kadın 1 Erkek'e geldiğinde kendi geçmişini eleştirmekten çekinmedi. Oyuncu, dizinin ilk yıllarından bu yana geçen zamanı hatırlatarak bazı skeçlerde kadının pek de doğru yansıtılmadığını düşündüğünü söyledi ve o sahneleri bugün izlediğinde yaşadığı hissi '10-15 sene öncesine dönüp baktığımda kadını pek de doğru yansıtmayan bazı skeçleri görünce 'Bunu neden oynamışım ki?' diye sorguluyorum.' sözleriyle anlattı.

Aynı programda 17 yaşında oyuncu olabilmek için ailesine karşı açlık grevine girdiğini ve 38 kiloya kadar düştüğünü anlatan Evgar, kariyerinin en çok sevilen işine dair bu dürüst itirafıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Evgar ve Karayel, 1 Kadın 1 Erkek karakterlerini 2022'de kadına yönelik şiddete karşı yeniden canlandırdı.

Evgar ve Karayel, 1 Kadın 1 Erkek karakterlerini 2022'de kadına yönelik şiddete karşı yeniden canlandırdı.

Evgar'ın kadın temsiline dair hassasiyeti ise Empati'den çok önce de gündeme gelmişti. UN Women Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, 2022'nin kasım ayında Emre Karayel'le yeniden bir araya gelerek 1 Kadın 1 Erkek tadında yeni skeçler çekmiş, paylaşılan ilk video dizinin geri döneceği sanılarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Kısa süre sonra skeçlerin UN Women'ın #SheSaidNo kampanyası için hazırlandığı ortaya çıktı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yayınlanan ikinci videoda ikili, yakın partner şiddetinin pek bilinmeyen türlerine dikkat çekerek izleyicileri bu konuda bilgi edinmeye çağırmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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