En İyi Matkap Markaları - 2026

Doğru matkabı seçmek üç şeye bağlı: Motorun ne kadar tork ürettiği, darbe mekanizmasının nasıl çalıştığı ve mandrenin hangi kalınlıktaki uçları tutabildiği. Bu üçü yapılacak işe uygun seçilmediğinde ya vida yuvası sıyrılıyor ya ahşap eziliyor ya da motor kısa sürede ısınıp yoruluyor.

Nm Tork Değeri Hangi İşler İçin Yeterli?

Tork, motorun ucu döndürürken uyguladığı kuvveti anlatıyor ve Newton metre (Nm) ile ölçülüyor. Bu değer yalnızca vidayı ne kadar kolay gömebileceğinizi değil, sert bir malzemede geniş bir delik açarken makinenin tıkanıp durmadan dönmeye devam edip edemeyeceğini de gösteriyor.

15-30 Nm arası; mobilya kurulumu, alçıpana vida atma, buat montajı ve elektronik tamiri gibi hassas işler için yeterli. Bu sınıftaki makinelerde vidayı fazla sıkıp yuvayı sıyırmamak için ayarlanabilir bir tork bileziği bulunuyor. 40-65 Nm ise ev tadilatı ve atölye işlerinin büyük kısmını karşılıyor: Masif ahşaba 6-8 mm'lik vidaları ön delik açmadan gömebiliyor, metal profilde 50 mm'ye kadar panç çevirebiliyor, tuğlada 10-12 mm'lik dübel deliği açabiliyor.

65 Nm'nin üzeri ve 150 Nm'ye uzanan değerler ağır inşaat, çelik konstrüksiyon ve ahşap kirişlere kalın tirfon vida sabitleme gibi işler için. Bu kadar yüksek torkta uç malzemeye sıkıştığında makine ters yönde dönüp bileği burkabiliyor. Üreticiler bu yüzden bu modellere geri tepmeyi algılayıp motoru durduran elektronik sistemler (KickBack Control, Active Torque Control gibi) ekliyor. Tork aralıklarını kabaca şöyle özetlemek mümkün:

15-30 Nm: 10,8-12V kompakt makineler. Mobilya, alçıpan ve elektronik montaj için; mekanik tork ayarı ve 10 mm mandren yeterli.

40-65 Nm: 18V standart ve fiyat-performans modelleri. Ahşap karkas, ince metal ve tuğla için; çift vitesli metal şanzıman ve 13 mm mandren aranıyor.

70-110 Nm: 18-20V profesyonel modeller. Kalın ahşap, buat açma ve kalın metal delme için; kömürsüz motor, elektronik fren ve metal mandren öne çıkıyor.

120-160 Nm: 18V ağır hizmet makineleri. Tirfon vidalama, karotla delme ve çelik montaj için; yan sap, geri tepme koruması ve yüksek akımlı akü şart.

Darbeli ve Darbesiz Matkap Arasındaki Fark Nedir?

İkisi arasındaki fark, ucun yalnızca dönmesi mi yoksa dönerken ileri geri de vurması mı. Darbesiz matkapta uç sadece dönüyor; milde ileri geri boşluk olmadığı için uç işaretlenen noktadan kaymıyor. Bu sayede ahşap birleşimlerinde, paslanmaz çelik levhada ve ince marangozluk işlerinde delik kenarları temiz çıkıyor, vida başı da yuvadan kaçmıyor.

Darbeli matkapta ise şanzımanın içinde karşılıklı duran iki dişli disk, dönüş sırasında birbirinin üzerinden atlıyor. Bu hareket, dönmeye ek olarak dakikada 20 bin ile 35 bin arasında küçük ama hızlı vuruş üretiyor. Bu vuruşlar tuğla, briket, gazbeton ve sıva gibi kırılgan malzemeleri ufalayarak delmeyi hızlandırıyor.

Ne var ki sert betonarme kolonlarda, tavan döşemesinde ya da hazır betonda bu küçük darbeler yetmiyor. Betonun içindeki agrega parçalanamadığı için uç ısınıp köreliyor; bu durumda kırıcı deliciye geçmek gerekiyor.

Mandren Çapı Hangi Uç Boyutlarını Destekler?

Mandren, ucu makineye sabitleyen sıkıştırma başlığı. Akülü ve kablolu el matkaplarında iki standart var: 10 mm ve 13 mm.

10 mm mandren genellikle 12V kompakt vidalama makinelerinde ve hafif modellerde kullanılıyor. 0,8 mm'den 10 mm'ye kadar uçları ve standart altıgen bits adaptörlerini tutabiliyor. Hafif olduğu için makinenin ön kısmını ağırlaştırmıyor; dolap içi gibi dar alanlarda ve tavana çalışırken rahatlık sağlıyor. Ancak 10 mm'den kalın gövdeli uçları ve geniş ahşap burgularını takmak mümkün değil.

13 mm mandren ise 18V profesyonel matkapların neredeyse hepsinde ve kablolu ağır hizmet makinelerinde standart. 1,5 mm ile 13 mm arasındaki tüm uçları güvenle sıkıyor. Profesyonel modellerde bu mandrenler yüksek torka dayansın diye tek kovanlı, karbür çeneli ve tamamen metal üretiliyor. Metal mandren, uzun delme işlerinde oluşan ısıya plastik kovanlı mandrenden çok daha iyi dayanıyor; harç karıştırma aparatı ya da buat açıcı takıldığında ucun içeride kaymasını da önlüyor. Mandren tiplerini şöyle sıralayabiliriz: